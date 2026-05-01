巨人、阪神に2点リードで後半戦へ

巨人は2回に2点、3回に3点を奪いリードを広げた。阪神は3回裏に2点を返し追い上げ、6回裏にも1点を追加。巨人のB・ダルベックは本塁打含む3打点で勝利に貢献。坂本、平山も2打点ずつと打撃戦の様相を呈している。

【スタメン】

阪神: 1(左)岡城　快生 2(中)福島　圭音 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(遊)小幡　竜平 7(捕)坂本　誠志郎 8(二)熊谷　敬宥 9(投)村上　頌樹

巨人: 1(左)Ｔ・キャベッジ 2(二)吉川　尚輝 3(右)中山　礼都 4(三)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城　卓三 6(一)増田　陸 7(中)平山　功太 8(遊)浦田　俊輔 9(投)田中　将大

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 27 17 9 1 .654 -
2 ヤクルト 28 17 11 0 .607 1
3 巨人 27 15 12 0 .556 2
4 DeNA 26 13 13 0 .500 4
5 広島 25 9 15 1 .375 7
6 中日 27 8 19 0 .296 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 27 17 10 0 .630 -
2 ソフトバンク 26 14 12 0 .538 2
3 西武 29 13 15 1 .464 4
4 ロッテ 26 12 14 0 .462 4
4 楽天 27 12 14 1 .462 4
6 日本ハム 29 13 16 0 .448 5