巨人が3回終了時点で3点リード
巨人は2回表に2点、3回表に3点を追加しリードを広げた。阪神は3回裏に2点を返したが、序盤を終えて巨人が5対2で3点リードしている。巨人のダルベックは1本塁打3打点と活躍。
【スタメン】
阪神: 1(左)岡城 2(中)福島 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(遊)小幡 7(捕)坂本 8(二)熊谷 9(投)村上
巨人: 1(左)キャベッジ 2(二)吉川 3(右)中山 4(三)ダルベック 5(捕)大城 6(一)増田陸 7(中)平山 8(遊)浦田 9(投)田中将
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|27
|17
|9
|1
|.654
|-
|2
|ヤクルト
|28
|17
|11
|0
|.607
|1
|3
|巨人
|27
|15
|12
|0
|.556
|2
|4
|DeNA
|26
|13
|13
|0
|.500
|4
|5
|広島
|25
|9
|15
|1
|.375
|7
|6
|中日
|27
|8
|19
|0
|.296
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|27
|17
|10
|0
|.630
|-
|2
|ソフトバンク
|26
|14
|12
|0
|.538
|2
|3
|西武
|29
|13
|15
|1
|.464
|4
|4
|ロッテ
|26
|12
|14
|0
|.462
|4
|4
|楽天
|27
|12
|14
|1
|.462
|4
|6
|日本ハム
|29
|13
|16
|0
|.448
|5