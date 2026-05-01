巨人が3回終了時点で3点リード

巨人は2回表に2点、3回表に3点を追加しリードを広げた。阪神は3回裏に2点を返したが、序盤を終えて巨人が5対2で3点リードしている。巨人のダルベックは1本塁打3打点と活躍。

【スタメン】

阪神: 1(左)岡城 2(中)福島 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(遊)小幡 7(捕)坂本 8(二)熊谷 9(投)村上

巨人: 1(左)キャベッジ 2(二)吉川 3(右)中山 4(三)ダルベック 5(捕)大城 6(一)増田陸 7(中)平山 8(遊)浦田 9(投)田中将

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 27 17 9 1 .654 -
2 ヤクルト 28 17 11 0 .607 1
3 巨人 27 15 12 0 .556 2
4 DeNA 26 13 13 0 .500 4
5 広島 25 9 15 1 .375 7
6 中日 27 8 19 0 .296 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 27 17 10 0 .630 -
2 ソフトバンク 26 14 12 0 .538 2
3 西武 29 13 15 1 .464 4
4 ロッテ 26 12 14 0 .462 4
4 楽天 27 12 14 1 .462 4
6 日本ハム 29 13 16 0 .448 5