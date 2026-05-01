楽天ソフトバンク、3回終了0-0の投手戦

楽天とソフトバンクの試合は、3回を終えて両チーム無得点の投手戦となっている。序盤はお互いに得点圏に走者を進める場面もあったが、両チームの投手陣が粘り強い投球を見せ、均衡を破るには至らなかった。中盤へ向けて、どちらのチームが先に主導権を握るか注目される。

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