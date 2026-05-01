リーチゼムが運営する占いサイトのziredは、「2026年5月運勢ランキング」を発表した。

2026年5月運勢ランキング

12位「蠍座」

12位は蠍座

1人時間を大切にしたい1か月。ゴールデンウイークも、仲間と過ごす時間だけでなく、1人で過ごす時間をとるのがおすすめです。

重点的に取り組みたいのが、情報収集。特に、対人関係や恋愛、仕事や勉強において「変えたい」何かがある方は、積極的に取り組みましょう。

会話術や相手を観察するスキルを集めたり、憧れの職種の情報を集めるのがおすすめ。 WEBや図書館を活用する等、お金の掛からない方法で行うのが正解です。

仕事は順調に進むはず。ただし、大量の仕事を頼まれやすい時期です。断るべき部分は断り、プライベートな時間も確保しましょう。

11位「射手座」

11位は射手座

協調性と計画性が、幸運を運ぶ時期。ひらめいたらすぐに動ける射手座さんですが、今月は、周りの様子を見つつ、計画を立ててから動きましょう。

派手に動くよりも、今後の動きをサポートしてもらえる関係が築きやすくなります。

仕事面や勉強面でも、無理をして成果を出そうとしないで。今月は最低限のことだけ、キッチリこなせれば大丈夫と心掛けましょう。

また無理に外へ出たり、お付き合いの会食に出たりしなくてOK。

その分、好きなことに没頭する時間、ニュースや最新情報を得る時間を取りましょう。1人で蓄える知恵が、今後に役立つはずです。

10位「牡羊座」

10位は牡羊座

家事や仕事、課題等、やるべきことをハイペースで片づけられる予感。

また、牡羊座さんらしさが発揮されやすい1か月でもあります。リーダーシップをとる、ひらめきをサッと形にする等、持ち前の能力を存分に発揮しましょう。

ただある程度、チームワークは意識したいところ。周りに「1人で突っ走っている人」と思われるのは、後々のことを考えると損失です。

苦手分野は得意な人に割り振るのが得策。また、新たに入手した情報は頼れる人に、信頼性をチェックしてもらいましょう。

ちょっとした配慮ですが、人間関係を良い形に保つコツ。意外と、結果も出しやすくなるはずです。

9位「魚座」

9位は魚座

魚座さんらしい、想像力やアーティスト的な面が輝く時。

それが、使命やライフワークにもつながりやすい時です。昇進や希望の部署への異動の可能性も高まります。積極的に、やりたいことに取り組みましょう。

どうしてもこなさなければならない、面倒なルーティンワークや書類仕事も、早く正確にこなせる見込み。思っている以上に、自由に動けるはずです。

対人関係は、若干進展がゆっくりペースになる見込み。恋愛関係も同様です。

慌てず、距離を縮めたい相手のリサーチをしたり、恋愛・対人テクニックを学びながら進めましょう。

お金についても、勉強するとツキを呼び込める時期。預けたり、運用を始めたりする前に、綿密な情報収集をするのがおすすめです。

8位「蟹座」

8位は蟹座

何かとツキを感じる機会が増えるでしょう。特に金運にツキのある時期。臨時収入や、報酬アップが期待できます。

また、慣れた作業や勉強、家事等のやり方を変えることにも向く時期。

「この準備がこの時間内にできれば、空白の時間が増える」といった点を見直してみましょう。

特に、新たな恋やキャリアアップを目指す方は、見直しによって、情報収集や勉強に掛ける時間ができるはずです。

5月、有力な情報源になるのは人。信頼できる友人と会う時間を増やしましょう。

また、どんな人にも思いやりを忘れないようにすると、蟹座さんに戻ってくるものが大きくなります。

7位「乙女座」

7位は乙女座

タスクや課題、家事がサクサクと進みやすい1か月。仕上げにこだわりましょう。結果が臨時収入や、頂き物につながりやすい時期です。

ただし、あくまで冷静に進めて。特に月の前半は「とりあえず相手にOKがもらえたら、まあ良し」くらいの気楽さで進めましょう。かえって良い結果が出るはずです。

恋愛や対人関係においては、復活愛や仲直りが成就しやすい時期。乙女座さんが、相手のことを理解し、リードすれば、より実現しやすくなります。

交際中・パートナーがいる方も、改めて相手のことを学ぶ・観察する姿勢を持つと、よい結果を得られるでしょう。

6位「山羊座」

6位は山羊座

やる気がアップする1か月。公私共に充実させたいという気持ちが、盛り上がるでしょう。

カギは、人の力を借りること。仕事や勉強は年上の方に、相談しながら進めて正解。

一方、お金やモノの情報は同僚や同級生を頼って。お得な情報が入りやすくなります。

恋愛は、山羊座さんのペースで進めたい時期です。恋人募集中の方は、仕事や勉強の場での出会い運アリ。カップルさんには、結婚の可能性もあります。

多忙になる分、休みもきちんと取りましょう。たまにはリッチなホテルやスパで過ごすと、感情も安定し、周りとのコミュニケーションもとりやすくなります。

5位「天秤座」

5位は天秤座

仕事・勉強面においても、恋愛面においても、ステージアップのチャンス。

仕事面では副業を始める、転職をするといったことにもツキがある時期です。勉強面ならば、勉強方法や塾を変えるのもアリ。

いずれにせよ、思い付きで変えるよりは、計画的に変えるほうがツキがあります。「こうしたらどうなるかな？」と思ったら、WEBや周りの人から情報を集めましょう。

恋愛面においては、放っておいてもチャンスが巡って来る見込みです。好きな人がいる場合は相手の好みや特技、苦手なもの等をリサーチしておくと良いでしょう。

天秤座さん主導で、恋を進展させやすくなります。

4位「牡牛座」

4位は牡牛座

運気の波を意識したい時期。月の前半は誰かや何かと自分を比べ、コンプレックスを刺激されがちです。後半に入ると好調に。「全てがいい感じ」と思えるでしょう。

前半、心掛けたいのは学ぶこと。金運にツキはあるので、少し意識すれば学ぶことに回せる部分もあるはず。興味のある分野の本を読むだけでも運気回復につながります。

後半は、今までやってきたことが大きな実りにつながる時期。この時期に出た成果をもとに、昇進のきっかけを掴むこともあり得ます。

恋愛運も好調。パートナーシップが深まる時期なので、カップル成立や結婚話が出やすい時期です。

3位「獅子座」

3位は獅子座

大きな実りを得る時期。獅子座さんが手掛けたプロジェクトや研究が、周りから高い評価を得やすい1か月です。

あるいは、獅子座さんが育てた後輩が、大きな契約をとるといったことも、あり得ます。

新しいことを始めたくなったら、最新情報を取り入れつつ、じっくり準備して。人と直に会って情報を仕入れるとツキがあります。

恋愛も焦らず、じっくりと進めて。特に相手の気持ちや、理想はそれとなく探ってみましょう。良い展開を呼び込みます。

相手の言動に不安を感じる時は、事実のみ集めれば安心できるはずです。

なお、復活愛や出会いが起きやすい時期でもあります。

2位「水瓶座」

2位は水瓶座

思わぬ展開に驚く見込み。仕事ならば、反応の鈍かった顧客から大量の注文が入る。勉強なら、自習の効果が出て偏差値が一気に上がる。こんなことが起きやすい時期です。

若干、星回りの影響でぼーっとしやすい時期なので、ケアレスミスに注意できれば最強でしょう。

恋愛面についても、出先で出会った人と、あっという間にカップルになる、といったことがあり得ます。交際中の方なら、予想していなかったプロポーズの可能性も。

また、お金についてもツキがある時期。人がツキをもたらします。自己投資に使う他、金利の良い銀行の口座に預けるのも良いでしょう。

1位「双子座」

1位は双子座

頑張りが、形になりやすい時期。「少し前に始めた仕事の結果が、もう出始めた」なんてこともありそうです。

さらに、周りからの評価がアップしやすい時。お金や商品券として、成果が入る可能性もあります。

恋愛面も好調。お相手との関係が深まったり、突然誰かから告白されるという展開も期待できる運気です。

若干、計算間違いや、誤字脱字といったケアレスミスには注意して。運の流れを止めないためにも、確認だけには時間を割きましょう。

金運は良好。お世話になった誰かへのお礼や、交際費に回して。不安や不満を抱いた時は、お金に関する勉強をするのがおすすめです。