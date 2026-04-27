【心理テスト】なぜか「お金」が貯まらない人の“共通点”が判明!? あなたの「貯金体質」をチェック！

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「牛」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）ある日、自分の家のリビングに向かうと、そこに大きな牛が１頭、どっしりと座っていました。なぜそこにいるかはわかりませんが、牛は暴れるわけでもなく、ただそこにいます。さて、あなたはどうしますか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 撫ででお世話をしてみる2． 驚いて追い出す3． じっくり観察する4． まあいいかと一緒に暮らすこの心理テストでわかることは、あなたの「貯金体質」です。「牛」はズバリ「財産」を示しています。ここで牛に対してどんな反応をしたかによって、あなたがお金を貯められる人かどうかがわかってしまうのです。お金を大切にしたい気持ちはあるあなた。でも「せっかくだから」と使う方向にエネルギーが向きがちです。収入が増えても、生活水準がつい高くなってしまうので、気づくと残高はいつもと変わらないのでは。まずは、使う前に一晩置いてみましょう。管理したいのに、なぜかうまくいかないあなた。サブスクやちょっとした衝動買いなど、一つひとつが小さすぎるので、使った感覚がないまま残高だけが減っているのでは。１か月だけでいいので、全ての支出をメモしてみると、家計の穴がわかるかも。コツコツ貯めるのは得意なあなた。でも慎重だからこそ「もう少し貯まってから」とお金を動かすタイミングを逃しがち。お金を人生に活かしきれず、チャンスを逃してはいませんか。ちょっとしたことでいいので、何か目標を一つ決めてみては。お金との付き合い方が自然なあなた。執着もせず、出ていっても必要以上に不安にならない。その感情的にならない姿勢だからこそ、お金がスムーズに循環していくのでしょう。周りの人にも教えてあげると、さらに循環のスピードが上がるかも。自分のクセを知ることで、お金との付き合い方も変わるはずです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4