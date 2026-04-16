【心理テスト】周囲があなたに抱いている「一番の不満」とは？ 怖いくらい当たる!? 深層心理診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「家」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師 水森太陽（みずもり・たいよう）さん）あなたは今、自分の家を作ってもらっています。ある日、建築中の家に向かったところ、作業中の大工さんとケンカになりました。予定していた内容と食い違っていたことがその原因なのですが、大工さんとケンカになった理由はなんでしょうか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 玄関や窓が狭い2． 隣との塀が高すぎる3． 壁の色が違う4． スケジュールが合わないこの心理テストでわかることは、あなたの「周囲から抱かれている一番の不満」です。「家」は「あなたの生き方」を、また、「大工さんとのケンカ」は「可能性を狭めている状態」を示しています。ケンカの理由は、周りからの不満そのものを表しているのです。「玄関・窓」は「コミュニケーション」の象徴。思っていることを内にしまいやすいあなた。周囲には「何を考えているのかわからない」と映っているかもしれません。優しさがゆえかもしれませんが、言葉にしたほうがわかってもらえることも多いはずです。「塀」は「自分の世界を守る囲い」を表しています。自分の考えややり方を大切にするあなた。そのあまり、人の意見を受け入れにくくなることも。周囲は「近づきにくい」「素直に頼れない」と感じていそうです。他のやり方を取り入れても、あなたらしさは変わりませんよ。「壁の色」は「外に見せる顔」を示しています。気分や状況で見せ方が変わりやすいあなた。人に合わせることが上手な反面、周囲には「結局どうしたいの？」「意見が見えにくい」と思われがちです。あなたが変えたくないと思うことを、一つ決めておきましょう。「スケジュール」は「人生のペース」そのもの。自分の感覚を大切にするあなたですが、それが強く出ると周囲との歩幅にズレが生まれます。「こちらの都合を考えていない」と不満を持たれやすいでしょう。周りの人にもペースがあることを意識しましょう。不満を言ってもらえた時は、あえて感謝してみるのもいいかもしれません。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai