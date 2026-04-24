RE Shoppingは4月20日、福岡ソフトバンクホークス承認ライセンス商品「涼マント」(1万円)の先行販売を開始した。

同商品は、電源不要で冷たさが持続する冷感ポンチョと応援タオルのセット。

水で濡らして絞り、数回振るだけで気化熱が発生し、体感温度をマイナス15℃(製造元実測値)まで下げる。電池切れの心配がなく、効果が薄れても再び濡らして振れば何度でも冷却効果が復活するため、長時間の屋外観戦に適している。ペットボトルの水があればどこでも準備ができる手軽さも魅力となっている。

涼マントの効果

冷却機能に加え、UPF50+(UVカット率98%)の性能を搭載。フード付きのポンチョ形状により、頭から背中、首元まで広範囲をカバーし、熱中症対策と同時に深刻な日焼けからも身体を守る。素材は速乾性に優れたポリエステル100%で、家庭用洗濯機で丸洗いできる。

応援タオルとのセット商品のため、マントで全身を涼しく保ちながら、タオルで首元を冷やしたり、応援時に振るなど「応援しながら涼しい」という観戦体験ができる。

ラインナップはイエロー、ピンク、ブラックの3色をベースに、柳田悠岐選手、周東佑京選手のデザインを加えた計9種類で展開する。

全9ラインナップ

なお、同商品はECサイト「RE Shopping」およびアプリ「RentEase」限定販売となる。ドーム内ショップでの取り扱いはなし。

購入完了で自動エントリーされる購入者向けキャンペーンも実施。＜みずほ＞プレミアムシート観戦ペアチケットや、エキサイトシート観戦ペアチケットなど、合計104名に豪華賞品が当たる。

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