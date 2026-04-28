ヤクルト、序盤に6点リード
阪神対ヤクルトは3回を終え、ヤクルトが6-0と大量リード。ヤクルトは2回裏に長岡、内山のタイムリーなどで打者一巡の猛攻を見せ6点を奪取。阪神はチャンスを作れず、一方的な展開で序盤を終えた。
【スタメン】
ヤクルト: 1(遊)長岡 2(右)丸山和 3(二)内山 4(左)サンタナ 5(一)赤羽 6(中)岩田 7(捕)古賀 8(三)武岡 9(投)吉村
阪神: 1(中)福島 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)髙寺 7(捕)坂本 8(遊)小幡 9(投)才木
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|24
|15
|8
|1
|.652
|-
|2
|ヤクルト
|25
|16
|9
|0
|.640
|0
|3
|巨人
|24
|14
|10
|0
|.583
|1
|4
|DeNA
|23
|11
|12
|0
|.478
|4
|5
|広島
|22
|7
|14
|1
|.333
|7
|6
|中日
|24
|7
|17
|0
|.292
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|25
|16
|9
|0
|.640
|-
|2
|ソフトバンク
|24
|13
|11
|0
|.542
|2
|3
|楽天
|25
|12
|12
|1
|.500
|3
|4
|西武
|26
|12
|13
|1
|.480
|4
|5
|日本ハム
|26
|11
|15
|0
|.423
|5
|6
|ロッテ
|24
|10
|14
|0
|.417
|5