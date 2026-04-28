ヤクルト、序盤に6点リード

阪神対ヤクルトは3回を終え、ヤクルトが6-0と大量リード。ヤクルトは2回裏に長岡、内山のタイムリーなどで打者一巡の猛攻を見せ6点を奪取。阪神はチャンスを作れず、一方的な展開で序盤を終えた。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(右)丸山和 3(二)内山 4(左)サンタナ 5(一)赤羽 6(中)岩田 7(捕)古賀 8(三)武岡 9(投)吉村

阪神: 1(中)福島 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)髙寺 7(捕)坂本 8(遊)小幡 9(投)才木

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 24 15 8 1 .652 -
2 ヤクルト 25 16 9 0 .640 0
3 巨人 24 14 10 0 .583 1
4 DeNA 23 11 12 0 .478 4
5 広島 22 7 14 1 .333 7
6 中日 24 7 17 0 .292 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 25 16 9 0 .640 -
2 ソフトバンク 24 13 11 0 .542 2
3 楽天 25 12 12 1 .500 3
4 西武 26 12 13 1 .480 4
5 日本ハム 26 11 15 0 .423 5
6 ロッテ 24 10 14 0 .417 5