ヤクルト、阪神に3点リードで後半戦へ

2回裏にヤクルトが怒涛の6点。阪神は4、5回に意地を見せ3点差まで追い上げるも、6回裏にヤクルトが追加点を奪い7-4。大山、武岡、長岡の活躍も光る。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡　秀樹 2(右)丸山　和郁 3(二)内山　壮真 4(左)Ｄ・サンタナ 5(一)赤羽　由紘 6(中)岩田　幸宏 7(捕)古賀　優大 8(三)武岡　龍世 9(投)吉村　貢司郎

阪神: 1(中)福島　圭音 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(左)髙寺　望夢 7(捕)坂本　誠志郎 8(遊)小幡　竜平 9(投)才木　浩人

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 24 15 8 1 .652 -
2 ヤクルト 25 16 9 0 .640 0
3 巨人 24 14 10 0 .583 1
4 DeNA 23 11 12 0 .478 4
5 広島 22 7 14 1 .333 7
6 中日 24 7 17 0 .292 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 25 16 9 0 .640 -
2 ソフトバンク 24 13 11 0 .542 2
3 楽天 25 12 12 1 .500 3
4 西武 26 12 13 1 .480 4
5 日本ハム 26 11 15 0 .423 5
6 ロッテ 24 10 14 0 .417 5