ヤクルト、阪神に3点リードで後半戦へ
2回裏にヤクルトが怒涛の6点。阪神は4、5回に意地を見せ3点差まで追い上げるも、6回裏にヤクルトが追加点を奪い7-4。大山、武岡、長岡の活躍も光る。
【スタメン】
ヤクルト: 1(遊)長岡 秀樹 2(右)丸山 和郁 3(二)内山 壮真 4(左)Ｄ・サンタナ 5(一)赤羽 由紘 6(中)岩田 幸宏 7(捕)古賀 優大 8(三)武岡 龍世 9(投)吉村 貢司郎
阪神: 1(中)福島 圭音 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(左)髙寺 望夢 7(捕)坂本 誠志郎 8(遊)小幡 竜平 9(投)才木 浩人
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|24
|15
|8
|1
|.652
|-
|2
|ヤクルト
|25
|16
|9
|0
|.640
|0
|3
|巨人
|24
|14
|10
|0
|.583
|1
|4
|DeNA
|23
|11
|12
|0
|.478
|4
|5
|広島
|22
|7
|14
|1
|.333
|7
|6
|中日
|24
|7
|17
|0
|.292
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|25
|16
|9
|0
|.640
|-
|2
|ソフトバンク
|24
|13
|11
|0
|.542
|2
|3
|楽天
|25
|12
|12
|1
|.500
|3
|4
|西武
|26
|12
|13
|1
|.480
|4
|5
|日本ハム
|26
|11
|15
|0
|.423
|5
|6
|ロッテ
|24
|10
|14
|0
|.417
|5