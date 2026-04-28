ロッテ、寺地のソロHRなどで3点リード

楽天とロッテの試合は6回を終え、ロッテが3-0とリード。ロッテは5回裏に友杉の適時打で先制し、6回裏には寺地のソロホームランで1点、佐藤の適時打でさらに1点を追加した。楽天はまだ無得点。

【スタメン】

ロッテ: 1(中)藤原　恭大 2(左)西川　史礁 3(三)寺地　隆成 4(一)Ｎ・ソト 5(右)山本　大斗 6(指)Ｇ・ポランコ 7(遊)友杉　篤輝 8(捕)佐藤　都志也 9(二)小川　龍成 10(投)Ａ・ジャクソン

楽天: 1(中)辰己　涼介 2(三)黒川　史陽 3(捕)太田　光 4(一)浅村　栄斗 5(遊)村林　一輝 6(左)Ｃ・マッカスカー 7(右)小郷　裕哉 8(指)Ｌ・ボイト 9(二)小深田　大翔 10(投)荘司　康誠

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 24 15 8 1 .652 -
2 ヤクルト 25 16 9 0 .640 0
3 巨人 24 14 10 0 .583 1
4 DeNA 23 11 12 0 .478 4
5 広島 22 7 14 1 .333 7
6 中日 24 7 17 0 .292 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 25 16 9 0 .640 -
2 ソフトバンク 24 13 11 0 .542 2
3 楽天 25 12 12 1 .500 3
4 西武 26 12 13 1 .480 4
5 日本ハム 26 11 15 0 .423 5
6 ロッテ 24 10 14 0 .417 5