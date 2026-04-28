ロッテ、寺地のソロHRなどで3点リード
楽天とロッテの試合は6回を終え、ロッテが3-0とリード。ロッテは5回裏に友杉の適時打で先制し、6回裏には寺地のソロホームランで1点、佐藤の適時打でさらに1点を追加した。楽天はまだ無得点。
【スタメン】
ロッテ: 1(中)藤原 恭大 2(左)西川 史礁 3(三)寺地 隆成 4(一)Ｎ・ソト 5(右)山本 大斗 6(指)Ｇ・ポランコ 7(遊)友杉 篤輝 8(捕)佐藤 都志也 9(二)小川 龍成 10(投)Ａ・ジャクソン
楽天: 1(中)辰己 涼介 2(三)黒川 史陽 3(捕)太田 光 4(一)浅村 栄斗 5(遊)村林 一輝 6(左)Ｃ・マッカスカー 7(右)小郷 裕哉 8(指)Ｌ・ボイト 9(二)小深田 大翔 10(投)荘司 康誠
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|24
|15
|8
|1
|.652
|-
|2
|ヤクルト
|25
|16
|9
|0
|.640
|0
|3
|巨人
|24
|14
|10
|0
|.583
|1
|4
|DeNA
|23
|11
|12
|0
|.478
|4
|5
|広島
|22
|7
|14
|1
|.333
|7
|6
|中日
|24
|7
|17
|0
|.292
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|25
|16
|9
|0
|.640
|-
|2
|ソフトバンク
|24
|13
|11
|0
|.542
|2
|3
|楽天
|25
|12
|12
|1
|.500
|3
|4
|西武
|26
|12
|13
|1
|.480
|4
|5
|日本ハム
|26
|11
|15
|0
|.423
|5
|6
|ロッテ
|24
|10
|14
|0
|.417
|5