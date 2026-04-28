オリックスが1点リード、中川が決勝打

序盤を終えて、オリックスがソフトバンクに1点リード。2回裏、オリックスの中川選手のタイムリーで先制点を挙げた。ソフトバンクはまだ無得点。試合は中盤へと向かう。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(左)西川 4(一)太田 5(捕)森友 6(右)中川 7(指)シーモア 8(二)野口 9(遊)紅林 10(投)ジェリー

ソフトバンク: 1(指)柳田 2(中)周東 3(三)栗原 4(左)近藤 5(遊)今宮 6(一)山川 7(二)牧原大 8(右)笹川 9(捕)海野 10(投)松本晴

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 24 15 8 1 .652 -
2 ヤクルト 25 16 9 0 .640 0
3 巨人 24 14 10 0 .583 1
4 DeNA 23 11 12 0 .478 4
5 広島 22 7 14 1 .333 7
6 中日 24 7 17 0 .292 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 25 16 9 0 .640 -
2 ソフトバンク 24 13 11 0 .542 2
3 楽天 25 12 12 1 .500 3
4 西武 26 12 13 1 .480 4
5 日本ハム 26 11 15 0 .423 5
6 ロッテ 24 10 14 0 .417 5