広島、5点リードで後半戦へ

広島は3回に2点、5回に4点を奪い有利に進める。6回裏に巨人が1点を返したが、広島が6-1と5点リードで6回を終えた。広島は坂倉のホームランなどで打線が繋がり、菊池も得点に絡む活躍を見せた。

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