広島、5点リードで後半戦へ

広島は3回に2点、5回に4点を奪い有利に進める。6回裏に巨人が1点を返したが、広島が6-1と5点リードで6回を終えた。広島は坂倉のホームランなどで打線が繋がり、菊池も得点に絡む活躍を見せた。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 24 15 8 1 .652 -
2 ヤクルト 25 16 9 0 .640 0
3 巨人 24 14 10 0 .583 1
4 DeNA 23 11 12 0 .478 4
5 広島 22 7 14 1 .333 7
6 中日 24 7 17 0 .292 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 25 16 9 0 .640 -
2 ソフトバンク 24 13 11 0 .542 2
3 楽天 25 12 12 1 .500 3
4 西武 26 12 13 1 .480 4
5 日本ハム 26 11 15 0 .423 5
6 ロッテ 24 10 14 0 .417 5