楽天ロッテ、3回終了0-0の投手戦

序盤を終えて両チーム無得点の投手戦が続いている。楽天、ロッテともに3イニングで得点を奪えず、譲らぬ展開となっている。中盤へ向けて、どちらのチームが先に均衡を破るかが注目される。

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