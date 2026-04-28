シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地でのロサンゼルス・エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。逆転の一打となる12号3ランを放ち、本塁打数はついにMLB両リーグトップに躍り出た。これでシーズン67本ペースとなりファンとしては期待が膨らむばかりだ。ここでは村上が挑む6つのホームランランキングをレベル別にみていこう。
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【Lv.1】歴代日本人選手メジャー1年目のシーズン本塁打数ランキング
[caption id="attachment_261658" align="aligncenter" width="1200"] 2018年エンゼルス時代の大谷翔平（写真：Getty Images）[/caption]
まずは歴代日本人選手のメジャー1年目の本塁打ランキングだ。メジャー1年目のシーズン本塁打数では、まだ4月にもかかわらず、すでに歴代7位相当につけている。大谷翔平がマークした日本人選手の新人最多記録まであと10本。ここから大きくペースを落としたとしても到達するのは時間の問題だろう。
1 大谷翔平（2018） 22本
2 城島健司（2006） 18本
3 松井秀喜（2003） 16本
4 井口資仁（2005） 15本
4 吉田正尚（2023） 15本
6 鈴木誠也（2022） 14本
7 新庄剛志（2001） 10本
7 福留孝介（2008） 10本
7 青木宣親（2012） 10本
10 イチロー（2001） 8本
10 筒香嘉智（2020） 8本
※2025年シーズンまで
【Lv.2】歴代日本人選手シーズン本塁打数キャリアハイランキング
[caption id="attachment_261658" align="aligncenter" width="1200"] 鈴木誠也（左）、大谷翔平（中）、松井秀喜（写真：Getty Images）[/caption]
次に迎えるのは歴代日本人選手のキャリアハイのランキングだ。早くも9位相当であるが、30本に到達した大谷、鈴木誠也、松井秀喜を除けば、4位以下は10本台とすでに射程圏。一気にトップ3に迫る可能性が高い。
1 大谷翔平（2025） 55本
2 鈴木誠也（2025） 32本
3 松井秀喜（2004） 31本
4 井口資仁（2006） 18本
4 城島健司（2006） 18本
6 イチロー（2005） 15本
6 吉田正尚（2023） 15本
8 福留孝介（2010） 13本
9 新庄剛志（2001） 10本
9 青木宣親（2012） 10本
※2025年シーズンまで
【Lv.3】歴代日本人選手シーズン本塁打数ランキング
[caption id="attachment_261658" align="aligncenter" width="1200"] 2025年の大谷翔平（写真：Getty Images）[/caption]
そして先ほど挙げた大谷、鈴木、松井秀が大きな壁として立ちはだかるのがこのランキング。トップ10入りするためには、Lv.1の新人最多22本を上回ることが最低条件となる。30本をクリアしても、トップ5を独占する大谷がいる。仮に34本を上回ったとしても、今季の大谷がさらに多くの本塁打を放つ可能性も十分にある。
1 大谷翔平（2025） 55本
2 大谷翔平（2024） 54本
3 大谷翔平（2021） 46本
4 大谷翔平（2023） 44本
5 大谷翔平（2022） 34本
6 鈴木誠也（2025） 32本
7 松井秀喜（2004） 31本
8 松井秀喜（2009） 28本
9 松井秀喜（2007） 25本
10 松井秀喜（2005） 23本
※2025年シーズンまで
【Lv.4】過去10年MLB新人選手シーズン本塁打数ランキング
[caption id="attachment_261658" align="aligncenter" width="1200"] 2019年のピート・アロンゾ（写真：Getty Images）[/caption]
ここからはMLB選手全体に範囲を広げる。まずは新人選手としての記録として、最新10年分のデータをピックアップした。上位2人は別格でアロンゾの53本、ジャッジの52本はそれぞれリーグの新人最多記録である。トップ10入りには28本が最低ラインで、Lv.3の基準よりもさらに5本の上積みが必要となる。
1 ピート・アロンゾ（2019） 53本
2 アーロン・ジャッジ（2017） 52本
3 コディ・ベリンジャー（2017） 39本
4 ニック・カーツ（2025） 36本
5 ライアン・マウントキャッスル（2021） 33本
6 イーロイ・ヒメネス（2019） 31本
6 アドリス・ガルシア（2021） 31本
8 クリスチャン・ウォーカー（2019） 29本
9 ガンナー・ヘンダーソン（2023） 28本
9 フリオ・ロドリゲス（2022） 28本
9 パトリック・ウィズダム（2021） 28本
※2016年～2025年シーズンまで
【Lv.5】ア・リーグ歴代シーズン本塁打数ランキング
[caption id="attachment_261658" align="aligncenter" width="1200"] 2022年のアーロン・ジャッジ（写真：Getty Images）[/caption]
続いて村上が所属するホワイトソックスのア・リーグ記録。トップ10入りするには、大谷のキャリアハイをも上回ることが最低条件。野球の神様ベーブ・ルースらレジェンドたちが並ぶ中で、ジャッジは1位と6位に名を連ねている。いかにジャッジが歴史的な強打者か、がわかることだろう。村上も67本ペースを持続することができればリーグ記録更新も夢ではない。
1 アーロン・ジャッジ（2022） 62本
2 ロジャー・マリス（1961） 61本
3 ベーブ・ルース（1927） 60本
3 カル・ローリー（2025） 60本
5 ベーブ・ルース（1921） 59本
6 ハンク・グリーンバーグ（1938） 58本
6 アーロン・ジャッジ（2024） 58本
6 ジミー・フォックス（1932） 58本
9 アレックス・ロドリゲス（2002） 57本
10 ケン・グリフィー（1997） 56本
10 ケン・グリフィー（1998） 56本
※2025年シーズンまで
【Lv.6】MLB 歴代シーズン本塁打数ランキング
[caption id="attachment_261658" align="aligncenter" width="1200"] 2001年のバリー・ボンズ（写真：Getty Images）[/caption]
そして最後がMLB全体の歴代ランキング。ここからはシーズン60本が最低ラインの魔境である。昨季大きな話題を呼んだ60発捕手ローリー、ア・リーグ記録のジャッジ、そしてシーズン70本という異次元ゾーン。史上最多はボンズの73本だ。
1 バリー・ボンズ（2001） 73本
2 マーク・マグワイア（1998） 70本
3 サミー・ソーサ（1998） 66本
4 マーク・マグワイア（1999） 65本
5 サミー・ソーサ（2001） 64本
6 サミー・ソーサ（1999） 63本
7 アーロン・ジャッジ（2022） 62本
8 ロジャー・マリス（1961） 61本
9 ベーブ・ルース（1927） 60本
9 カル・ローリー（2025） 60本
※2025年シーズンまで
村上は今後のキャリアでどこまで到達することができるだろうか。引き続き活躍に期待したい。
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【了】