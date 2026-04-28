シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（写真：Getty Images）

　

シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地でのロサンゼルス・エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。逆転の一打となる12号3ランを放ち、本塁打数はついにMLB両リーグトップに躍り出た。これでシーズン67本ペースとなりファンとしては期待が膨らむばかりだ。ここでは村上が挑む6つのホームランランキングをレベル別にみていこう。

 

今シーズンのメジャーリーグは

初回登録は2週間無料トライアル実施中！［PR］

 

【Lv.1】歴代日本人選手メジャー1年目のシーズン本塁打数ランキング

[caption id="attachment_261658" align="aligncenter" width="1200"] 2018年エンゼルス時代の大谷翔平（写真：Getty Images）[/caption]

 

　

 

まずは歴代日本人選手のメジャー1年目の本塁打ランキングだ。メジャー1年目のシーズン本塁打数では、まだ4月にもかかわらず、すでに歴代7位相当につけている。大谷翔平がマークした日本人選手の新人最多記録まであと10本。ここから大きくペースを落としたとしても到達するのは時間の問題だろう。

 

1　大谷翔平（2018）　22本

2　城島健司（2006）　18本

3　松井秀喜（2003）　16本

4　井口資仁（2005）　15本

4　吉田正尚（2023）　15本

6　鈴木誠也（2022）　14本

7　新庄剛志（2001）　10本

7　福留孝介（2008）　10本

7　青木宣親（2012）　10本

10　イチロー（2001）　8本

10　筒香嘉智（2020）　8本

※2025年シーズンまで

【Lv.2】歴代日本人選手シーズン本塁打数キャリアハイランキング

[caption id="attachment_261658" align="aligncenter" width="1200"] 鈴木誠也（左）、大谷翔平（中）、松井秀喜（写真：Getty Images）[/caption]

 

　

 

次に迎えるのは歴代日本人選手のキャリアハイのランキングだ。早くも9位相当であるが、30本に到達した大谷、鈴木誠也、松井秀喜を除けば、4位以下は10本台とすでに射程圏。一気にトップ3に迫る可能性が高い。

 

1　大谷翔平（2025）　55本

2　鈴木誠也（2025）　32本

3　松井秀喜（2004）　31本

4　井口資仁（2006）　18本

4　城島健司（2006）　18本

6　イチロー（2005）　15本

6　吉田正尚（2023）　15本

8　福留孝介（2010）　13本

9　新庄剛志（2001）　10本

9　青木宣親（2012）　10本

※2025年シーズンまで

【Lv.3】歴代日本人選手シーズン本塁打数ランキング

[caption id="attachment_261658" align="aligncenter" width="1200"] 2025年の大谷翔平（写真：Getty Images）[/caption]

 

　

 

そして先ほど挙げた大谷、鈴木、松井秀が大きな壁として立ちはだかるのがこのランキング。トップ10入りするためには、Lv.1の新人最多22本を上回ることが最低条件となる。30本をクリアしても、トップ5を独占する大谷がいる。仮に34本を上回ったとしても、今季の大谷がさらに多くの本塁打を放つ可能性も十分にある。

 

1　大谷翔平（2025）　55本

2　大谷翔平（2024）　54本

3　大谷翔平（2021）　46本

4　大谷翔平（2023）　44本

5　大谷翔平（2022）　34本

6　鈴木誠也（2025）　32本

7　松井秀喜（2004）　31本

8　松井秀喜（2009）　28本

9　松井秀喜（2007）　25本

10　松井秀喜（2005）　23本

※2025年シーズンまで

【Lv.4】過去10年MLB新人選手シーズン本塁打数ランキング

[caption id="attachment_261658" align="aligncenter" width="1200"] 2019年のピート・アロンゾ（写真：Getty Images）[/caption]

 

　

 

ここからはMLB選手全体に範囲を広げる。まずは新人選手としての記録として、最新10年分のデータをピックアップした。上位2人は別格でアロンゾの53本、ジャッジの52本はそれぞれリーグの新人最多記録である。トップ10入りには28本が最低ラインで、Lv.3の基準よりもさらに5本の上積みが必要となる。

 

1　ピート・アロンゾ（2019）　53本

2　アーロン・ジャッジ（2017）　52本

3　コディ・ベリンジャー（2017）　39本

4　ニック・カーツ（2025）　36本

5　ライアン・マウントキャッスル（2021）　33本

6　イーロイ・ヒメネス（2019）　31本

6　アドリス・ガルシア（2021）　31本

8　クリスチャン・ウォーカー（2019）　29本

9　ガンナー・ヘンダーソン（2023）　28本

9　フリオ・ロドリゲス（2022）　28本

9　パトリック・ウィズダム（2021）　28本

※2016年～2025年シーズンまで

【Lv.5】ア・リーグ歴代シーズン本塁打数ランキング

[caption id="attachment_261658" align="aligncenter" width="1200"] 2022年のアーロン・ジャッジ（写真：Getty Images）[/caption]

 

　

 

続いて村上が所属するホワイトソックスのア・リーグ記録。トップ10入りするには、大谷のキャリアハイをも上回ることが最低条件。野球の神様ベーブ・ルースらレジェンドたちが並ぶ中で、ジャッジは1位と6位に名を連ねている。いかにジャッジが歴史的な強打者か、がわかることだろう。村上も67本ペースを持続することができればリーグ記録更新も夢ではない。

 

1　アーロン・ジャッジ（2022）　62本

2　ロジャー・マリス（1961）　61本

3　ベーブ・ルース（1927）　60本

3　カル・ローリー（2025）　60本

5　ベーブ・ルース（1921）　59本

6　ハンク・グリーンバーグ（1938）　58本

6　アーロン・ジャッジ（2024）　58本

6　ジミー・フォックス（1932）　58本

9　アレックス・ロドリゲス（2002）　57本

10　ケン・グリフィー（1997）　56本

10　ケン・グリフィー（1998）　56本

※2025年シーズンまで

【Lv.6】MLB 歴代シーズン本塁打数ランキング

[caption id="attachment_261658" align="aligncenter" width="1200"] 2001年のバリー・ボンズ（写真：Getty Images）[/caption]

 

　

 

そして最後がMLB全体の歴代ランキング。ここからはシーズン60本が最低ラインの魔境である。昨季大きな話題を呼んだ60発捕手ローリー、ア・リーグ記録のジャッジ、そしてシーズン70本という異次元ゾーン。史上最多はボンズの73本だ。

 

1　バリー・ボンズ（2001）　73本

2　マーク・マグワイア（1998）　70本

3　サミー・ソーサ（1998）　66本

4　マーク・マグワイア（1999）　65本

5　サミー・ソーサ（2001）　64本

6　サミー・ソーサ（1999）　63本

7　アーロン・ジャッジ（2022）　62本

8　ロジャー・マリス（1961）　61本

9　ベーブ・ルース（1927）　60本

9　カル・ローリー（2025）　60本

※2025年シーズンまで

 

 

村上は今後のキャリアでどこまで到達することができるだろうか。引き続き活躍に期待したい。

 

【関連記事】

 

【了】