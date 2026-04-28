西武、序盤を1点リードで終盤へ

1回裏に西武が長谷川のソロホームランで先制。その後は両チームとも得点を奪えず、0-0の投手戦が続いた。3回を終え、西武が1点リードで試合は中盤へ向かう。

【スタメン】

西武: 1(中)岸 2(一)長谷川 3(指)渡部 4(右)カナリオ 5(左)林安可 6(三)平沢 7(捕)古賀悠 8(遊)源田 9(二)滝澤 10(投)渡邉

日本ハム: 1(左)野村 2(遊)水野 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(一)清宮幸 6(中)カストロ 7(右)万波 8(捕)田宮 9(二)奈良間 10(投)細野

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 24 15 8 1 .652 -
2 ヤクルト 25 16 9 0 .640 0
3 巨人 24 14 10 0 .583 1
4 DeNA 23 11 12 0 .478 4
5 広島 22 7 14 1 .333 7
6 中日 24 7 17 0 .292 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 25 16 9 0 .640 -
2 ソフトバンク 24 13 11 0 .542 2
3 楽天 25 12 12 1 .500 3
4 西武 26 12 13 1 .480 4
5 日本ハム 26 11 15 0 .423 5
6 ロッテ 24 10 14 0 .417 5