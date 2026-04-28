西武、序盤を1点リードで終盤へ
1回裏に西武が長谷川のソロホームランで先制。その後は両チームとも得点を奪えず、0-0の投手戦が続いた。3回を終え、西武が1点リードで試合は中盤へ向かう。
【スタメン】
西武: 1(中)岸 2(一)長谷川 3(指)渡部 4(右)カナリオ 5(左)林安可 6(三)平沢 7(捕)古賀悠 8(遊)源田 9(二)滝澤 10(投)渡邉
日本ハム: 1(左)野村 2(遊)水野 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(一)清宮幸 6(中)カストロ 7(右)万波 8(捕)田宮 9(二)奈良間 10(投)細野
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|24
|15
|8
|1
|.652
|-
|2
|ヤクルト
|25
|16
|9
|0
|.640
|0
|3
|巨人
|24
|14
|10
|0
|.583
|1
|4
|DeNA
|23
|11
|12
|0
|.478
|4
|5
|広島
|22
|7
|14
|1
|.333
|7
|6
|中日
|24
|7
|17
|0
|.292
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|25
|16
|9
|0
|.640
|-
|2
|ソフトバンク
|24
|13
|11
|0
|.542
|2
|3
|楽天
|25
|12
|12
|1
|.500
|3
|4
|西武
|26
|12
|13
|1
|.480
|4
|5
|日本ハム
|26
|11
|15
|0
|.423
|5
|6
|ロッテ
|24
|10
|14
|0
|.417
|5