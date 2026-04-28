中日 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報

  • 対戦カード：中日 vs ＤｅＮＡ
  • 開催球場：バンテリンドーム ナゴヤ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ1勝-中日4勝（4/8 ＤｅＮＡ6-4中日 (ＤｅＮＡ)、4/7 ＤｅＮＡ3-5中日 (中日)、9/18 中日7-4ＤｅＮＡ (中日)、9/17 中日1-0ＤｅＮＡ (中日)、8/31 ＤｅＮＡ0-2中日 (中日)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 24 15 8 1 .652 -
2 ヤクルト 25 16 9 0 .640 0
3 巨人 24 14 10 0 .583 1
4 DeNA 23 11 12 0 .478 4
5 広島 22 7 14 1 .333 7
6 中日 24 7 17 0 .292 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 25 16 9 0 .640 -
2 ソフトバンク 24 13 11 0 .542 2
3 楽天 25 12 12 1 .500 3
4 西武 26 12 13 1 .480 4
5 日本ハム 26 11 15 0 .423 5
6 ロッテ 24 10 14 0 .417 5