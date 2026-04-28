中日 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報
- 対戦カード：中日 vs ＤｅＮＡ
- 開催球場：バンテリンドーム ナゴヤ
- 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ1勝-中日4勝（4/8 ＤｅＮＡ6-4中日 (ＤｅＮＡ)、4/7 ＤｅＮＡ3-5中日 (中日)、9/18 中日7-4ＤｅＮＡ (中日)、9/17 中日1-0ＤｅＮＡ (中日)、8/31 ＤｅＮＡ0-2中日 (中日)）
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|24
|15
|8
|1
|.652
|-
|2
|ヤクルト
|25
|16
|9
|0
|.640
|0
|3
|巨人
|24
|14
|10
|0
|.583
|1
|4
|DeNA
|23
|11
|12
|0
|.478
|4
|5
|広島
|22
|7
|14
|1
|.333
|7
|6
|中日
|24
|7
|17
|0
|.292
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|25
|16
|9
|0
|.640
|-
|2
|ソフトバンク
|24
|13
|11
|0
|.542
|2
|3
|楽天
|25
|12
|12
|1
|.500
|3
|4
|西武
|26
|12
|13
|1
|.480
|4
|5
|日本ハム
|26
|11
|15
|0
|.423
|5
|6
|ロッテ
|24
|10
|14
|0
|.417
|5