「Qoo10」を運営するeBay Japanは、2026年4月24日、全国の働く20代〜60代の男女500名を対象に実施した「働く男女の疲れとケアに関する調査」の結果を発表した。本調査は2026年3月11日〜12日の期間、I&Othersと共同で、ストレス社会における疲労度や対処法、応援の効果についてインターネット調査にて実施された。

働く男女の約半数が疲れを実感。20代の4人に1人が「身体がとても疲れている」

現在の疲労度を調査したところ、身体と心のどちらについても約半数が疲れを感じていることが分かった。

世代別 今、身体は疲れているか

世代別 今、心は疲れているか

身体が「とても疲れている」と回答した割合は20代(26.0%)が最多となった。世代別では30代・40代が特に疲れを感じている傾向が見られた。

身体の疲れへの対処法

心の疲れへの対処法

疲れへの対処法は、身体・心ともに「睡眠時間を増やす」(身体:52.8%/心:40.0%)が1位で、「自宅でゆっくり過ごす」「入浴」「運動・ストレッチ」が上位に並んだ。

身体と心のケアを使い分けているか

特に20代の4割以上が身体と心でケアを使い分けており、サウナやピラティス、SNSでの吐き出しやAIへの相談など、多様な方法で疲れを癒している実態が明らかになった。

心の疲れを実感する瞬間は「仕事や私生活が忙しいとき」が最多

心の疲れを実感するシーン

心の疲れを実感するシーンは「仕事や私生活が忙しいとき」(51.0%)が1位だった。

世代別 心の疲れを実感するシーン

世代別では30代は「眠る前」(27.6%)、20代は「忙しさが落ち着いたとき」(25.3%)に疲れを感じる人が多い傾向にある。

心の疲れを一人で抱え込んだことはあるか

また、心の疲れについて7割以上が「一人で抱え込んだ経験がある」と回答した。

心の疲れを誰かに話しているか

誰かに話している人は4割以下にとどまり、約3割が「話したいが話せない」状況にある。

誰かの応援が力になった人は6割以上。応援の循環が前向きな力に

力になったと感じた誰かの応援

誰かの応援が力になった経験がある人は6割以上にのぼり、具体的には「直接話を聞いてくれた」(29.6%)ことが最も力になっている。

味方の存在が可視化されていると相談しやすくなる

また、7割以上の人が「応援してくれる人」や「味方」の存在が可視化されていると相談しやすくなると回答した。

さらに、誰かに応援されたことで「自分も誰かを応援したい」と思った経験がある人は約6割に達した。

「元気づけてくれた同僚を飲みに誘った」「自分が悩んでいたころを思い出し応援したくなった」といったエピソードが寄せられ、些細な応援が次の応援を生む「応援の循環」が示唆された。