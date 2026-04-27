and factoryがシステム開発に協力したドリコムのWEBマンガサイト「ドリコミ＋(プラス)」が2026年4月27日にリリースされた。

本サイトでは、「ドリコミ」や「DREコミックス」などの人気作を多数連載。毎週火・金曜日に更新される最新話は、誰でも無料で楽しむことができる。

また、新創刊を記念して、「ドリコミ＋」サイト内および「ドリコムメディア」公式Xにてプレゼントキャンペーンを実施。新たなエンターテインメント・プラットフォーム「ドリコミ＋」をぜひ注目したい。

最新話がいつでも無料！WEBマンガサイト「ドリコミ＋(プラス)」オープン

「ドリコミ+」では、読者の「期待のその先」を目指し、ワクワクが生まれる瞬間を多彩な作品ラインナップで実現する。「DREノベルス」のコミカライズを中心とした「DREコミックス」「DREコミックスF」に加え、オリジナルレーベル「ドリコミ」の作品も本サイトにて連載を開始。さらに、ここでしか読めない新連載も続々と登場する。更新スケジュールは、毎週火曜日・金曜日を予定。連載作品の最新話は、いつでも無料で楽しむことができる。

Wチャンスあり！最大15,000円分！「ドリコミ＋」新創刊記念キャンペーン開催

新創刊を記念して、「ドリコミ＋」サイト内および「ドリコムメディア」公式Xにて豪華プレゼントキャンペーンが実施される。

■会員登録(無料)でAmazonギフトコード15,000円分が当たる

期間中に「ドリコミ＋」に会員登録(無料)すると、抽選で20名に「Amazonギフトコード 15,000円分」がプレゼントされる。期間は2026年4月27日(月)〜5月10日(日)。



■5週連続！Xフォロー＆リポストで10,000円分が当たる

「ドリコムメディア」公式Xアカウント(＠drecom_media)にて、毎週5名に当たる連続キャンペーンが開催される。賞品は「Amazonギフトコード 10,000円分」で、応募方法は公式Xをフォローのうえ、対象ポストをリポストするだけでOK。

【対象期間】

＜第1弾＞4/27(月)～5/3(日)

＜第2弾＞5/4(月・祝)～5/10(日)

＜第3弾＞5/11(月)～5/17(日)

＜第4弾＞5/18(月)～5/24(日)

＜第5弾＞5/25(月)～5/31(日)