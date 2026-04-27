新書館は、荒川弘のエッセイ・コミック『百姓貴族』最新9巻を2026年4月24日(金)に発売。これを記念し、4月27日(月)より、西武鉄道池袋線池袋駅にフラッグ広告を掲出した。

特濃☆農家エッセイ・コミック『百姓貴族』最新9巻

シリーズ累計520万部突破の、人気マンガ家・荒川弘による特濃☆農家エッセイ・コミック『百姓貴族』(隔月刊誌『WINGS-ウィングス-』連載中)。ファン待望の最新9巻が2026年4月24日(金)に発売された。

ついにエピソードは100頭目を超え、牛に特化した博物館の取材や、こだわりのミルクスタンドにマンガ家・カラスヤサトシと合同取材、珍味な食材での料理＆実食など、ますますアグレッシブに！今巻も好奇心がくすぐられるネタがぎっしりの、ブリリアントな一冊となっている。

『百姓貴族』9巻は、通常版のほか、TVアニメ『百姓貴族3rd Season』のDVD付き特装版も同時発売。DVDにはTVアニメ3期全12話に加え、岩手県で知られざる牛の世界を楽しむ「牛の博物館」前・後編を限定収録。さらに田村睦心(荒川弘役)＆本多真梨子(イシイさん役)＆澤田裕太郎(アニメ「百姓貴族」監督)による北海道十勝の旅の映像も収録されている。

また、TVアニメ4期の制作も決定。アニメ「百姓貴族」に関する情報は、『ウィングス』誌面・『百姓貴族』公式Xなどで随時発表されるので、こちらも注目したい。

■『百姓貴族(9) アニメ3rd Season DVD付き特装版』

著者：荒川弘

価格：5,786円(本体5,260円＋税10％)

発売日：2026年4月24日(金)ごろ

※書店での取り扱い開始日には地域差がある

発行：新書館

■『百姓貴族(9) 通常版』

著者：荒川弘

定価：1,276円(本体1,160円＋税10％)

発売日：2026年4月24日(金)ごろ

※書店での取り扱い開始日には地域差がある

発行：新書館

西武鉄道池袋線池袋駅にフラッグ広告を掲出中

『百姓貴族』9巻発売を記念し、西武鉄道池袋線池袋駅の1階改札外にフラッグ広告を掲出中。フラッグの種類は全4種類、数は両面合わせて48枚となっている。『百姓貴族』を盛り上げるたくさんのフラッグもぜひチェックしておきたい。

場所：西武鉄道池袋線池袋駅 1階改札外

期間：2026年4月27日(月)～5月3日(日)