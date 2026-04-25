西武、楽天に9-7で勝利

先発投手：西武は武内夏暉が4回5失点（7安打4奪三振）、楽天のＪ・ウレーニャは4回3失点 得点経過： 1回表：西武が2点を追加 1回裏：楽天が2点を追加 3回表：西武が2点を追加 注目選手：楽天の辰己涼介が1本塁打、3打点、楽天の伊藤裕季也が1本塁打、2打点、楽天の浅村栄斗が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 23 16 7 0 .696 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 1
3 巨人 22 12 10 0 .545 3
4 DeNA 21 11 10 0 .524 4
5 広島 20 7 13 0 .350 7
6 中日 22 5 17 0 .227 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 23 14 9 0 .609 -
2 ソフトバンク 23 13 10 0 .565 1
3 楽天 23 12 10 1 .545 1
4 日本ハム 24 11 13 0 .458 3
5 西武 24 10 13 1 .435 4
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 5