森フォレストは4月11日、大分市の「あけのアクロスタウン」に文具と雑貨の新スタイル店舗「DESAKI・365DAYS大分明野店」をグランドオープンした。

外観イメージ

同施設は、「日常に彩りを添える」をテーマに、発見と体験を重視した売場を展開する。デジタル化が進む中で、手書きの価値を再提案する「文具体験エリア」を常設。話題の最新文具から定番アイテムまで、書き心地や紙質を実際に試してから購入できる。

内観イメージ

バイヤー厳選のワンランク上のアイテムも取りそろえる。ラッピングも一新し、入学・就職祝いや母の日など、大切な節目にふさわしいギフト選びを強力にサポートする。福井県鯖江市の薄型メガネ「栞」や、北欧ブランド「MOZ」、トートバッグ専門の「ROOTOTE」など、個性豊かなブランドを取りそろえている。

地域住民の日常的な利用を支援するため、文具商品が最大30%OFFとなる「3の日」(3日・13日・23日)、ポイントが3倍になるポイントアップデー「8の日」(8日・18日・28日)といったサービスデーも設ける。

グランドオープンを記念し、全品ポイント10倍フェアを実施。4月18日・19日には「島田屋総本家 芋けんぴ」を、税込3,000円以上の購入者に数量限定でプレゼントする。