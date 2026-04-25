三井ショッピングパーク ららテラス川口は5月7日～31日、「ららテラス川口 1st Anniversary!」を開催する。

ららテラス川口 1st Anniversary!

「ららテラス川口」が2026年4月に開業1周年を迎えることを記念し、地域への感謝を込めた多彩なイベントを開催する。期間中は館内各店にて、最大80%OFFの期間限定特価商品や1周年限定商品を用意する「ららテラス川口 1st Anniversary 大感謝セール」を実施する。

5月17日まで、3周年を迎える樹モールプラザ・樹モール商店街とコラボしたスタンプラリーを開催。賞品として、合計300万円分のグルメ・アイテム・商品券に加え、ららテラス川口ビジョンの放映権を用意する。

開業時に誕生した公式キャラクターの名前を5月17日まで募集する。1周年を記念したLINEスタンプの先着配布も決定している。

3F 西エントランスには、AIカメラ撮影でフェイスタイプ・パーソナルカラー診断ができる＋PLUS MIRRORを設置。期間中は、ららテラス川口1周年オリジナルフレームで写真が撮れるフォトプリ機能も利用できる。

5月11日～14日は、ラジオ局「FM NACK5」の人気番組『GOGOMONZ』とのコラボコーナーを放送。パーソナリティーたちが実際にららテラス川口でショッピングを楽しむ様子を届けるほか、リスナー限定のプレゼント企画も用意する。

そのほか、ららテラス川口1st Anniversary お買物券販売会や、1st Anniversary プレゼントキャンペーンも実施。5月31日にはキュポ・ラ広場にて、開業1周年を記念したセレモニーイベントを開催する。募集していた公式キャラクターの名前の発表や、特別なゲストによるステージイベント、1周年記念還元プレゼントの配布も行う。