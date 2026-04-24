ロンドン発ジャズ・フュージョン最前線のTOAST CLUB、新EPから先行シングルリリース

ロンドンを拠点に活動するジャズ・フュージョン・バンド・TOAST CLUBが、新曲「Mean Girl」をリリース。本作は7月24日リリース予定の最新EP『Lift』からの先行シングルとなる。

UK発ドラムンベース・デュオ、piri&tommyのTommy Villiersをフロントに迎えた本プロジェクトは、彼のダンスミュージックのルーツを、より冒険的でグルーヴ重視のサウンドへと昇華。確かな演奏力とポップセンスを兼ね備えた新曲「Mean Girl」は、安定感のあるベースライン、推進力のあるシンセ、そして流れるようなボーカルメロディが印象的な、エネルギッシュかつファンキーな楽曲。歌詞では”初デート”という身近なテーマを描き、「つまり、私もデートの世界に足を踏み入れたってことかな」と表現している。

楽曲についてメンバーは次のようにコメント。「王立グリニッジ天文台ってすごい場所だよね。今何時？（地球の北極と南極を結ぶ経線）子午線はどこ？っていうか”Mean Girl”ってどういう意味？まあ落ち着いて、ちょっと怪しいレタスなだけ。少し踊ろうよ……このファンキーなシャッフルに合わせて、ヴィンセント・ベガとミア・ウォレスばりのステップを見せてあげるよ」

TOAST CLUBは、ロンドンの名門ライブシーンWindmill（ウィンドミル）出身のバンドとして注目を集めており、この1年で急速に支持を拡大。2025年にリリースした楽曲「Cafe Pacific」は、各音楽プラットフォームで100万回再生を突破し、同シーン内でも際立った成功を収めている。今回の「Mean Girl」は、その勢いを受けて以来の初となるボーカル・リリースであり、彼らにとってさらなる飛躍のきっかけとなる重要な1曲となる。

＜リリース情報＞

TOAST CLUB

ニュー・シングル「Mean Girl」

配信中

レーベル：The Other Songs

https://orcd.co/mean-girl