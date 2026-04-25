YURERUKO、新曲MVにME:I元メンバー加藤心出演

揺れる恋心を叫ぶ新世代バンドYURERUKOが、テレビ朝日ドラマ「大丸愛は選択する」の主題歌として書き下ろした「SUPER愛さレディー」のMusic Videoを公開した。

今作のMVには、ME:Iを脱退した加藤心がソロ活動として初めてMVに出演。恋に仕事に、不器用ながらも全力で一生懸命な生き様を瑞々しく表現している。楽曲が持つ爽快さと融合し、YURERUKOとも相性抜群な映像作品に仕上がった。

なお、YURERUKOは、7月24日（金）に下北沢MOSAiCにて初のワンマンライブを敢行する。YURERUKOのライブにおいて楽曲と同じくらい高い注目を集めているのが、TikTokでもお馴染みの赤裸々に語り尽くす”恋バナ”。ギターKanaの個性的な恋愛理論に思わず引き込まれてしまう人が続出中。記念すべき初ワンマンでどんな本音が飛び出すか期待が高まる。

■YURERUKO コメント

Koko:たくさんの仲間に囲まれて、誰かに頼られている。

それはあなたが一生懸命にまっすぐ頑張ってきたから。

不器用な自分に悩みすぎなくていい。私らしさを信じて、前に進んでいって欲しい。

「SUPER愛さレディー」が、あなたにとってお守りのような存在になりますように。

Kana:心ちゃんとのシーンはなんだかとても楽しくて、撮影しながらずっとkyun kyunが止まらんかった！だからkyun kyunなMVになっているはず！

心ちゃんもkyun kyunしてたかなあ。

■加藤心 コメント

YURERUKOさんは、ギターやベースを弾く姿はとってもかっこいいのに、お二人とも現場でお話しされてる時は常ににこやかで可愛らしくてギャップを感じたのと、同年代ということもあってとても親近感がわきました。TikTokも一緒に撮って、一生懸命に振りを覚える姿が可愛かったです！

＜ライブ情報＞

1st one man live「kyun kyunしようぜ！」

2026年7月24日（金）下北沢MOSAiC

チケット：https://livepocket.jp/e/dxz-i

＜リリース情報＞

YURERUKO

digital single「SUPER愛さレディー」

2026年4月8日（水）リリース

https://yureruko.lnk.to/super_itoshisa_lady

TikTok：https://www.tiktok.com/@yurerukodayo

Instagram：https://www.instagram.com/yurerukodayo

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