鈴木実貴子ズ、新曲「心臓」配信リリース決定、自主企画で9mm、フラカンとの共演も

鈴木実貴子ズが、5月20日（水）にニューシングル「心臓」を配信リリースすることを発表した。

今作はアコースティックギターとドラムの2人編成で構成された楽曲で、現在開催中の47都道府県路上弾き語りツアー「いばらのみち」では鈴木実貴子の弾き語りで度々披露されてきた。TikTokとYouTubeショートプレビューでの先行配信も開始。2人編成ならではの生々しい音源がいち早く体感できる。

さらに、鈴木実貴子ズが”今激突したい人”を招いて開催する自主企画イベント「心臓の騒音」2公演の開催もあわせて発表。いずれも新代田FEVERにて開催 され、第1弾は7月30日（木）に9mm Parabellum Bulletと、第2弾は12月3日（木）にフラワーカンパニーズとの共演が決定している。チケットの最速先行受付は4月25日（土）20時よりスタート。

https://youtube.com/shorts/QJmCiT8Oq1M

＜リリース情報＞

鈴木実貴子ズ

「心臓」

2026年5月20日（水）配信リリース

https://lnk.to/pre_shinzou

TikTok 先行配信：https://www.tiktok.com/music/-7631555073509853185

＜ライブ情報＞

自主企画イベント「心臓の騒音」

第1弾

ゲスト：9mm Parabellum Bullet

日程：7月30日（木）新代田FEVER

時間：開場 18:30 開演 19:00

第2弾

ゲスト：フラワーカンパニーズ

日程：12月3日（木）新代田FEVER

時間：開場 18:30 開演 19:00

4月25日（土）20:00よりチケット最速先行受付開始

https://eplus.jp/suzukimikiko2026-hp/

鈴木実貴子ズ Official HP http://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com