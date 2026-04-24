a crowd of rebellion宮田大作によるnoma（D）、2ndシングルリリース決定

2024年5月より敢行された全国4都市を巡る『HOUKOU TOUR』を最後に惜しまれつつも活動休止したa crowd of rebellionのフロントマン・宮田大作によるソロ・プロジェクト・noma（D）が、5月15日（金）にALL ACCESS RECORDSより2ndシングル『NEW:OLD』を配信リリース、MVをプレミア公開することを発表した。

noma（D）は2024年12月にリリースした1stシングル『のこされた紫 feat.Aki』をきっかけにソロ活動を開始。自らのペースで楽曲制作を行い、このたび満を持して2nd シングルをリリースする。本楽曲は、オルタナティブな要素は残しつつも「今」と「昔」の環境の変化を憂う歌詞で構成されており、「叫ばない叫び」が特徴的なa crowd of rebellionとは異なる世界観の楽曲となっている。5月15日（金）0時にはMVもプレミア公開される予定。

■︎noma（D）：コメント

お久しぶりです、noma（D）です。今回の「NEW:OLD」は自分自身、そしてnoma（D）を聴いてくれている人、待ってくれている皆んなに向けて歌った歌です。悲しみに飲み込まれて痛んで腐った心、それでも新しく産まれくる心その両方をちゃんと抱きしめてあげたい、ここまで歩いてきた自分に歌ってあげたいと思い作りました。今の自分にも昔の自分にもちゃんと。

そして今、同じように自分が何処にいるのかわからなくなって苦しんでいる人に向けて。諦める寸前、諦めた人に向けて。俺も同じだよって、それでも君にもう一度歌ってみるよ。そんな気持ちで作りました。

沈んでしまいそうになる時、自分が独りだって苦しくなる時、聴いてください。

＜︎リリース情報＞

noma（D）

2ndシングル「NEW:OLD」

2026年5月15日（金）配信リリース

https://orcd.co/newold_presave

X https://x.com/DIESUCKacor?s=20