表現者集団CYREN始動、DJ HAZIME、DABOら豪華布陣を迎えデビューシングル配信

HINANO、IROHA、AN、MOMOKA、MANAMIからなる10代女子5人の表現者集団「CYREN（サイレン）」が、2026年4月24日（金）に配信シングル「CYREN」で待望のデビューを果たした。

本プロジェクトは、ジャパニーズ・ヒップホップの正統な系譜を継承しつつ、既存のガールズグループの定石を覆し、世界に通用する本物志向のガールズグループを目指すもの。デビューに合わせ、5月1日（金）には1st EP『ONE』をリリース。さらに5月9日（土）には、そのベールを脱ぐリリース記念ショーケース「Page One」を代官山ORD.にて開催する。

アーティスト写真は、日本のヒップホップシーンを写し続けるフォトグラファーcherry chill will.が担当。10代の彼女たちが持つ力強いメッセージ性と、飾らないストリートの空気感を鮮烈に切り取っている。

1st EP『ONE』では、サウンドプロデュースに DJ HAZIME & SUI（THE BANGAZ）を、リリックおよびラップ監修にはDABO (NITRO MICROPHONE UNDERGROUND)を迎えている。本物のヒップホップサウンドに、10代ならではの等身大の葛藤と覚悟を詰め込んだ全5曲を収録。既存の枠組みに捉われない、彼女たちの「今」を凝縮した1枚となっている。

＜リリース情報＞

CYREN

1st EP『ONE』

リリース日：2026年5月1日（金）

＜ライブ情報＞

DEBUT EP "ONE" RELEASE SHOWCASE 「Page One」

2026年5月9日（土）代官山 ORD.（東京都渋谷区恵比寿西1丁目34-17 ザ・ハウスビル2階）

17:00 OPEN / 17:45 LIVE START

出演：

LIVE：CYREN

MC：DABO

DJ：DaBook、DJ ALISA

ライブショーケース一般招待枠の応募について

ショーケースの開催に合わせ、一般応募の受付も開始いたしました。応募の詳細は、CYREN公式Instagram（@cyren_jp）をご確認ください。