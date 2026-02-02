マイナビは1月29日、「結婚観・子どもに対する意識調査」の結果を発表した。2027年3月卒業予定の大学生・大学院生2,151名を対象にした調査は2025年11月28日～12月25日、20～59歳の正社員の男女3,000名を対象にした調査は2025年11月18日～11月21日、いずれもインターネットで行われた。

男子学生の結婚後の共働き希望、過去最高に

2027年3月卒業予定の学生に結婚後の仕事について聞くと、共働きを希望する割合は全体で70.9%(前年比1.2pt減)だった。男女別では、男子68.1%(前年比0.6pt増)、女子74.3%(前年比3.6pt減)で、男子は調査開始以来最高となった。また、男女の割合の差は6.2ptとなり、調査開始以来最も低い値だった。

結婚の希望については、「結婚せず自分の収入のみで生活するのが望ましい」とした学生が、男子10.8%(前年比0.8pt減)、女子14.5%(前年比1.2pt増)で、女子は16年卒の調査開始以来最高を更新した。

共働き希望の推移

「育休を取って子育てしたい」男子学生が女子を上回る

学生の子育てに関する考えを聞いたところ、最も多かった回答は前年同様「育児休業を取って子育てしたい」(58.9%)となり、将来の子育てに前向きな姿勢が引き続き高い結果となった。

男女別でみると、「育児休業を取って子育てしたい」と答えた男子学生が60.1%となり、調査開始以降初めて女子学生(57.3%)を上回った。 将来の育児参加への意欲が男性にも広がっていることがうかがえる。

一方で、「今のところあまり子どもは欲しくない」と回答した学生は18.4%と一定数存在している。男子では14.0%(前年比1.4pt増)で、こちらも調査開始以来最も高い割合となっており、女子では23.9%(前年比0.2pt減)と約4人に1人が子どもは欲しくないと回答している。「子どもが欲しくない」と思う理由は、「うまく育てられる自信がない(51.8%/前年比9.0pt減)」が前年同様最多で、「子育てに伴う責任を負う自信がない(49.8%/前年比3.5pt増)」が続いた。

子育てについての考え

20代正社員の約5人に1人が「結婚したくない」

未婚の20・30代正社員に結婚したいかを聞いたところ、20代の19.4%、30代の31.8%が「結婚したくない」と回答し、年代別の差は12.4ptであった。

男女別でみると、20代では女性(16.0%)と比べて男性(22.1%)の方が「結婚したくない」割合が高かったが、30代では男性(31.3%)より女性(33.0%)の方が高い結果となった。

結婚したい理由を自由回答で聞くと、「相手はいるし結婚はしたいが、お金を貯めたい(20代女性)」「子どもが欲しい(30代女性)」などがあがった。「結婚したくない」理由では「子ども欲しいわけでもなく、結婚イコール幸せだとは思っていない(20代女性)」「他人との共同生活が向いていない(30代女性)」「自由な時間がなくなる(30代男性)」などがあがった。結婚したい理由も、したくない理由も、自身の人生や幸せを踏まえた意見が多くみられ、多様な価値観があることがうかがえた。

20代正社員の32.7%が「子どもは欲しくない」

子どもがいない20・30代正社員に「子どもが欲しいか」を聞いたところ、20代の32.7%、30代の43.0%が「子どもは欲しくない」と回答した。男女別でみると、特に20代女性は子どもが欲しい計が70.0%でもっとも高かった一方、30代では男女ともに子どもが欲しくない割合が4割を超える結果となった。