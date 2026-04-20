文化放送キャリアパートナーズ就職情報研究所は4月20日、「2027入社希望者対象 就職活動[前半] 就職ブランドランキング調査」の「男女・文理別順位」を発表した。調査は2025年10月1日～2026年3月15日、2027年春入社希望の「ブンナビ」会員(現大学4年生、現大学院2年生)1万9,071人(うち男性:9,089人・女性:9,982人/文系:1万3,638人・理系:5,433人)を対象に文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケートで行われた。

「就職ブランドランキング」男女ともに「伊藤忠商事」が1位

男性の「就職ブランドランキング」1位は「伊藤忠商事」がランクイン。次いで2位「住友商事」、3位「日本生命保険」、4位「大和証券グループ」、5位「三菱商事」となり、安定した経営基盤と成長性を併せ持つ企業が支持を集めた。

女性の「就職ブランドランキング」1位も男性と同じく「伊藤忠商事」という結果に。次いで、2位は「全日本空輸(ANA)」、3位は「丸紅」、4位は「大和証券グループ」、5位は「博報堂」となった。

「就職ブランドランキング」文系1位は「伊藤忠商事」、理系1位は「NTTデータ」

また、文系の「就職ブランドランキング」1位も「伊藤忠商事」がランクイン。次いで、2位は「全日本空輸(ANA)」、3位は「大和証券グループ」、4位は「日本生命保険」、5位は「博報堂」という結果に。

一方、理系の「就職ブランドランキング」1位は、2位の「伊藤忠商事」を抑えて、「NTTデータ」がランクイン。3位は「本田技研工業」、4位は「富士フイルムグループ」、5位は「ソニー」となった。