明星企画は4月下旬より順次、福島の郷土民芸品をモチーフにした「赤べこぷっくりキラキラシール」(550円)を、県内の観光施設などで販売開始する。
同商品は、福島を代表する郷土民芸品「赤べこ」を身近に楽しんでもらうため開発した。
赤べこの多様な表情やポーズをデザインしている。厚みのあるキラキラとした質感が特徴で、硬めの素材により凹みにくいのも特徴。さまざまなアイテムに貼って楽しむほか、シール交換やコレクションにもおすすめとのこと。
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