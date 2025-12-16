明星企画は12月20日から、福島の伝統民芸「赤べこ」をモチーフにした新商品「赤べこスプライトポーチ」(600円)を、福島県内観光施設・サービスエリア・道の駅・駅売店・宿泊施設などで順次発売する。

スプライトポーチ

同商品は、キラキラと揺れるスプライト仕様とお中身がわかるクリア素材で、楽しさと実用性を兼ね備えたミニポーチ。バッグに取り付けやすいサイズ感で、鍵・小物・イヤホンなどの収納にぴったりとのこと。水や汚れに強いため、雨の日やアウトドアレジャー時にも便利に使用できる。