ユアサプライムスは4月中旬、男性向けポータブルファンの新ブランド「ギアファン(GEAR FAN)」から、全4モデルを発売する。

ウェアラブル2WAY ベルトファン

同ブランドは、従来の女性向けデザインとは一線を画し、スーツや作業着に馴染むグレーとネイビーを基調としたシックなデザインを採用した。大風量かつ長時間の稼働を実現し、通勤や外回り、現場作業など、男性の多様なライフシーンに寄り添う「装備(ギア)」として提案する。

「ウェアラブル2WAY ベルトファン」(4,980円)は、ベルトやズボンに装着し、シャツの裾をクリップで挟むことで衣服内に直接風を送り込むことができる。4,000mAhの大容量電池を内蔵し、最大約9.5時間の稼働が可能。LEDライトも備え、夜間の現場作業にも適している。

「クリップ付きハンディファン」(3,480円)は、シリーズ最軽量の116gで、本体と一体化したクリップによりリュックや胸ポケットに固定できる。4WAY仕様で角度調整も自在なため、電車内やデスクワークなど場所を選ばず使用できる。

クリップ付きハンディファン

「折りたたみ5WAY ハンディファン」(3,980円)は、熱や衝撃に強い安全な「準固体電池」を採用。厚さ20mmのスリム設計ながら、モバイルバッテリーやスマホスタンドとしても機能する。折りたたんでポケットに収納できるため、アウトドアからビジネスまで幅広いシーンで使用できる。

折りたたみ5WAY ハンディファン

「大容量ハイブリッド ハンディファン」(4,980円)は、送風だけでなく、直接肌を冷やせる冷却プレートを搭載した。風量は100段階で微細に調整でき、5,000mAhの電池により最大約11時間の長時間稼働が可能。カラビナ付きで持ち運びやすく、アクティブなシーンに最適とのこと。