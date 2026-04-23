LIBERNOVO HK CO., LIMITED（以下、LiberNovo）は、同社の電動ワークチェア「LiberNovo Omni」などをお得に購入できるセール「初夏のデスクワーク応援セール」を開始した。セール期間は2026年4月23日11:00～2026年5月22日10:59まで。

なおLiberNovo Omniは“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトで生まれた電動チェア。身体の動きに合わせてリアルタイムで座面や背もたれが調節されたり、利用者の脊椎に合わせて背中を柔軟にサポートしたりする。

今回の主なセール対象製品例は下記の通り。このほか、フットレスト単体やクーリングシートパッド、バッテリー単体などのアクセサリー品も割引価格で提供されている。

LiberNovo Omni ベーシックセット……同梱製品：LiberNovo Omni ×1

セール価格：123,300円（通常価格：171,600円） 割引率：28％オフ

LiberNovo Omni ベーシックセット

LiberNovo Omni スタンダードセット……同梱製品：LiberNovo Omni ×1、フットレスト ×1

セール価格：128,100円（通常価格：189,400円） 割引率：32％オフ

LiberNovo Omni スタンダードセット

LiberNovo Omni プロセット……同梱製品：LiberNovo Omni ×1、フットレスト ×1、予備バッテリー ×1

セール価格：132,700円（通常価格：201,000円） 割引率：34％オフ