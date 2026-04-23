LIBERNOVO HK CO., LIMITED（以下、LiberNovo）は4月15日、同社の電動ワークチェア 「LiberNovo Omni（リベルノヴォ オムニ）」の試座・体験ができる店舗として、インテリア・家具ショップ「LIVING HOUSE.」の全国4店舗が加わったと発表した。
LiberNovoは、中国のDJIやロボット家電ブランドNarwalなどで製品開発に携わってきたエンジニアチームが2023年に設立したメーカー。
LiberNovo Omniは“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトで生まれた電動チェアの新ブランド。身体の動きに合わせてリアルタイムで座面や背もたれが調節される点、8つの可動パネルを14の接続ポイントで連結する構造により利用者の脊椎に合わせて背中を柔軟にサポートする点、4段階のリクライニングモードを備える点などが特徴となる。
今回新たに、東京都内や埼玉県、愛知県、大阪府で、LiberNovo Omniを試座・体験できる店舗が登場した。
対象店舗は「LIVING HOUSE. コクーンシティさいたま新都心店」「LIVING HOUSE. アーバンドックららぽーと豊洲店」「LIVING HOUSE. イオンモール豊川店」「LIVING HOUSE. なんばパークス店」で、2026年4月3日から同年12月31日まで展示される。店舗詳細は下記の通り。
LIVING HOUSE. コクーンシティさいたま新都心店
- 住所：埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-1 コクーンシティ コクーン2・1F
- 営業時間：10:00～21:00（月～日）
- 店舗情報：https://shop.livinghouse.co.jp/detail/2340/
LIVING HOUSE. アーバンドックららぽーと豊洲店
- 住所：東京都江東区豊洲２丁目４-９ アーバンドックららぽーと豊洲2F
- 営業時間：10:00～21:00（月～日）
- 店舗情報：https://shop.livinghouse.co.jp/detail/2130/
LIVING HOUSE. イオンモール豊川店
- 住所：愛知県豊川市白鳥町兎足1-16 イオンモール豊川 1F
- 営業時間：10:00～21:00（月～日）
- 店舗情報：https://shop.livinghouse.co.jp/detail/2350/
LIVING HOUSE. なんばパークス店
- 住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 2F
- 営業時間：11:00～21:00（月～日）
- 店舗情報：https://shop.livinghouse.co.jp/detail/2580/