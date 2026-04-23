LIBERNOVO HK CO., LIMITED（以下、LiberNovo）は4月15日、同社の電動ワークチェア 「LiberNovo Omni（リベルノヴォ オムニ）」の試座・体験ができる店舗として、インテリア・家具ショップ「LIVING HOUSE.」の全国4店舗が加わったと発表した。

LIVING HOUSE. アーバンドックららぽーと豊洲店でのLiberNovo展示イメージ

LiberNovoは、中国のDJIやロボット家電ブランドNarwalなどで製品開発に携わってきたエンジニアチームが2023年に設立したメーカー。

LiberNovo Omniは“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトで生まれた電動チェアの新ブランド。身体の動きに合わせてリアルタイムで座面や背もたれが調節される点、8つの可動パネルを14の接続ポイントで連結する構造により利用者の脊椎に合わせて背中を柔軟にサポートする点、4段階のリクライニングモードを備える点などが特徴となる。

LIVING HOUSE. コクーンシティさいたま新都心店でのLiberNovo展示イメージ

今回新たに、東京都内や埼玉県、愛知県、大阪府で、LiberNovo Omniを試座・体験できる店舗が登場した。

対象店舗は「LIVING HOUSE. コクーンシティさいたま新都心店」「LIVING HOUSE. アーバンドックららぽーと豊洲店」「LIVING HOUSE. イオンモール豊川店」「LIVING HOUSE. なんばパークス店」で、2026年4月3日から同年12月31日まで展示される。店舗詳細は下記の通り。

LIVING HOUSE. なんばパークス店でのLiberNovo展示イメージ

LIVING HOUSE. コクーンシティさいたま新都心店

LIVING HOUSE. アーバンドックららぽーと豊洲店

LIVING HOUSE. イオンモール豊川店

住所：愛知県豊川市白鳥町兎足1-16 イオンモール豊川 1F

営業時間：10:00～21:00（月～日）

店舗情報：https://shop.livinghouse.co.jp/detail/2350/

LIVING HOUSE. なんばパークス店