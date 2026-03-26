イケア・ジャパンは3月25日、4月の新商品640点以上を4月1日より順次、全国のイケア店舗およびIKEAオンラインストアで販売開始すると発表した。新生活が始まる季節に合わせ、手ごろな価格で自分らしい空間をつくれるアイテムが多数登場するとのことだ。

IKEA4月の新商品

4月の新商品は、部屋の雰囲気を一新したくなる季節に合わせ、自由な発想で家を快適にできるアイテムが充実している。丸みのあるデザインのチェアや、縦横自由に使えるシェルフ、遊び心のある時計など、自分らしく心地よい空間づくりをサポートする商品が展開されるという。

LILLESÄTER/リレセーテル 回転イージーチェア

モダンで有機的なフォルムが特徴の回転チェア。高品質なポケットコイルとコールドフォームを採用し、360度回転する機能性と快適な座り心地を両立しているとのことだ。価格は24,990円〜。

LILLESÄTER/リレセーテル 回転イージーチェア

LILLESÄTER/リレセーテル 回転イージーチェア

UPPÅKRA/ウッポークラ 3人掛モジュールソファ 寝椅子付き

深く沈み込むような座り心地と、柔らかなカバーが特徴のソファ。家族全員でゆったり過ごせる広さと、スタイリッシュなデザインを兼ね備えているという。価格は154,980円。

UPPÅKRA/ウッポークラ 3人掛モジュールソファ 寝椅子付き

BILLY/ビリー 本棚

世界的に人気の本棚から、シーズナル限定カラーのあざやかなブルーが登場。シンプルながら大胆なデザインで、お気に入りのアイテムのディスプレイにも適している。価格は9,990円。

RÅDMANSÖ/ロードマンソー ベッドフレーム

ミッドセンチュリーにインスピレーションを得た、ウォールナット調のデザイン。ヘッドボードは2段階の高さから選択可能で、機能性と温かみを併せ持っている。価格は24,990円

RÅDMANSÖ/ロードマンソー ベッドフレーム

NÅLBJÖRNBÄR/ノールビョーンベール 掛け布団カバー&枕カバー

白地にグリーンの草花をあしらった、さわやかなデザイン。綿とビスコースの混紡素材で、通気性と光沢があり、波状の凹凸が立体感を生んでいるとのことだ。価格は3,999円。

HÄRLIR/ヘールリル 掛け布団カバー&枕カバー

大胆な花模様が特徴のセット。インクと水彩絵の具で描かれた繊細なデザインが、家の中にスウェーデンの春のような彩りをもたらしてくれる。価格は2,999円。

FLODKRÄFTA/フロードクレフタ 時計

秒針音のない静音クオーツムーブメントを採用したミニマルな時計。カラフルな配色と、天然コルク素材を使用した2パターンが用意されている。価格は699円〜。

FLODKRÄFTA/フロードクレフタ 時計

FLODKRÄFTA/フロードクレフタ 時計

KALLAX/カラックス シェルフユニット

縦置きでも横置きでも使えるフレキシブルなシェルフ。限られたスペースを有効活用でき、活気あるデザインが部屋を華やかに演出する。価格は12,990円。

KALLAX/カラックス シェルフユニット

BLANKHÄLLAN/ブランクヘラン ベッドサイドテーブル

明るい色のアクセントと賢い機能が融合したアイテム。引き出し収納を備え、軽やかで柔らかな見た目が特徴となっている。価格は9,990円。

BLANKHÄLLAN/ブランクヘラン ベッドサイドテーブル

BLANKHÄLLAN/ブランクヘラン ベッドサイドテーブル

MÅBÄRSSKÄR/モーベルスシェール コーヒーテーブル 屋外用

持ち手付きの軽量設計で、屋外・屋内のどちらでも楽に移動させて使用できる。屋外スペースに簡単に個性をプラスできる一品だ。価格は4,999円。

MÅBÄRSSKÄR/モーベルスシェール コーヒーテーブル 屋外用

イケアでは「優れた品質とデザインこそ、多くの人が手に入れられる価格であるべき」という信念のもと、製品開発を行っている。デザイン、機能性、低価格、品質、サステナビリティの5要素のバランスを考慮した「デモクラティックデザイン」に基づき、すべての製品がデザインされているとのことだ。