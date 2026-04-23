投手戦！ソフトバンク・西武、3回終了0-0

序盤を終え、ソフトバンクと西武は互いに譲らず0対0の投手戦を展開。両チームとも3イニング連続で無得点に終わり、緊迫した展開が続いている。試合は中盤へと突入する。

【スタメン】

西武: 1(中)西川 2(遊)源田 3(指)渡部 4(右)カナリオ 5(左)岸 6(三)平沢 7(捕)古賀悠 8(一)長谷川 9(二)滝澤 10(投)菅井

ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(遊)今宮 7(右)川村 8(捕)海野 9(二)牧原大 10(投)大津

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 21 15 6 0 .714 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 1
3 巨人 21 12 9 0 .571 3
4 DeNA 20 10 10 0 .500 4
5 広島 19 7 12 0 .368 7
6 中日 21 4 17 0 .190 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 22 13 9 0 .591 -
2 ソフトバンク 22 12 10 0 .545 1
3 楽天 22 11 10 1 .524 1
4 日本ハム 22 11 11 0 .500 2
5 西武 23 10 12 1 .455 3
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 4