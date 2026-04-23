Tyla、2ndアルバム『A*POP』を7月リリース

BE:FIRSTを迎えた昨年11月の来日公演を経て、タイラ（Tyla）が待望の2ndアルバムのリリース日を明らかにした。『A*POP』は7月24日に発売される予定だ。

アルバムのトレーラーで、彼女はこの新作を「アフリカン」「恐れを知らない（Unapologetic）」「自信」「グローバル」という言葉で表現した。セルフタイトルのデビュー作に続く本作は、ヒットシングル「Chanel」や、ザラ・ラーソンとの共演でY2Kムード全開の「She Did It Again」のリリースを経て届けられる。

2月、タイラはRolling Stone誌に対し、2ndアルバムの準備が進んでいることを明かしていた。新作について、彼女はこう語っている。「1stアルバムの時は、とにかく目まぐるしくて、急ぎ足だった。一晩にしてすべてが狂騒に変わったような感じだったから。でも今は落ち着いて、自分の進むべき方向や、やりたいこと、伝えたいことがより明確に見えていると感じる」

さらに彼女はこう付け加えた。「アルバム制作の過程を過ごしていくうちに、自然とパズルのピースがはまっていくはずだと思っていた。柔軟に、そして実際にそうなった。本当にフレッシュで、いかにもタイラらしいものができたと感じている」

2024年、タイラはブレイクのきっかけとなった楽曲「Water」で、新設された最優秀アフリカン・ミュージック・パフォーマンス賞を受賞し、自身初のグラミー賞に輝いた。昨年（2025年）には、デビューアルバムのデラックス版『Tyla+』に収録されたヒット曲「Push 2 Start」で、2度目となる同賞を受賞している。

また、タイラは来月（2026年5月）に開催されるアメリカン・ミュージック・アワードにおいて、最優秀女性R&Bアーティスト賞、最優秀アフロビーツ・アーティスト賞に加え、「Chanel」でソーシャル・ソング・オブ・ザ・イヤー賞と最優秀ビデオ賞の計4部門にノミネートされている。

『A*POP』

予約：https://tyla.lnk.to/APOP

From Rolling Stone US.