エリカ・バドゥが7月に来日　「SOUL CAMP」ヘッドライナーでバンド編成、「Billboard Live」親密なデュオ公演

ローリン・ヒルやコモン、ベビーフェイスなど、ブラックミュージック界のレジェンドたちが集結してきた都市型フェス「SOUL CAMP」が、7月4日に東京・SGCホール有明で開催決定。7年ぶりの復活となる今回のヘッドライナーには、”ネオ・ソウルの女王”エリカ・バドゥ（Erykah Badu）が決定した。

1997年にアルバム『Baduizm』で衝撃的なデビューを飾って以来、ヒップホップやR&B、ジャズ、ソウルを融合させた独自のスタイルでシーンに君臨し続けるエリカ・バドゥ。これまでに5度のグラミー賞を獲得し、2025年の「ビルボード・ウィメン・イン・ミュージック・アワード」ではアイコン賞を受賞するなど、その影響力は衰えを知らない。約10年ぶりの同フェス出演となる今回のステージでは、日本公演で唯一のバンド編成パフォーマンスを行う。「SOUL CAMP 2026」のチケットは、4月22日18時からオフィシャル先行予約がスタート。追加アーティストも今後発表される。

あわせて、ビルボードライブ横浜（7月1日）、東京（7月6日）、大阪（7月8日）での単独公演「An Intimate Night with Erykah Badu」の開催も発表された。約1年ぶりのBillboard Liveへの電撃カムバックで、こちらは盟友RC・ウィリアムズとのデュオ編成での出演。公演名のとおり、クラブ空間ならではの贅沢で親密な夜に期待が高まる。

名盤『Mamas Gun』リリース25周年を記念し、Spotify制作アニバーサリー・フィルムで「...& On」のライブパフォーマンスを披露

SOUL CAMP 2026

2026年7月4日（土）東京・SGCホール有明

14:00 OPEN / START

出演：ERYKAH BADU …and more!!

チケット：

スタンディング 17,000円（税込）※整理番号付

座席指定 25,000円（税込）

※中学生以下は入場無料（スタンディングエリアは後方のみ）

オフィシャル先行予約：4月22日（水）18:00〜5月8日（金）23:59

https://eplus.jp/soulcamp/

公式サイト：http://soul-camp.jp

An Intimate Night with Erykah Badu

2026年7月1日（水）ビルボードライブ横浜

2026年7月6日（月）ビルボードライブ東京

2026年7月8日（水）ビルボードライブ大阪

[1st] 17:30 START / [2nd] 20:30 START

ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/