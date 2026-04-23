ShowMinorSavage、不完全な愛を描くメロウなR&B作品「ROMEO」リリース

BMSGに所属するAile The Shota、MANATO（BE:FIRST）、SOTA（BE:FIRST）の3名によるユニット・ShowMinorSavageが、2026年4月24日（金）にシングル「ROMEO」をリリースすることが決定した。

本作は、ShowMinorSavageにとって約1年半ぶりとなるシングル。メンバー3名によるセルフプロデュース型のユニットであり、本作「ROMEO」でもメンバーが制作に参加している。楽曲は、メロウな質感が印象的なR&Bナンバー。”Losing control”というキーワードを軸に、抗えずに堕ちていく2人の関係性を描く。理想的な愛の象徴である”ロミオ”にはなれないと分かりながらも、相手の想いに甘え関係を続けてしまう悪い男の弱くわがままな詩で、”俺はロミオになれない”というフレーズを軸に、完璧な恋愛像にはなれない不完全さや葛藤をリアルな言葉で描き出している。

また、本作はワールドワイドに活躍する音楽プロデューサーTaka Perryとのコライト楽曲。Taka Perryはグローバルに活躍する豪日音楽プロデューサー・作曲家・作詞家で、現在はKATSEYE、Cashmere Cat、Ruel、Hard Life、SIRUP、yama、iri、MAZZELなどの楽曲を手掛けている。国内外で活躍するプロデューサーとの制作により、グローバル水準のサウンドと日本語リリックを融合した作品に仕上がっている。

なお、2026年3月に開催された「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」で本楽曲を初披露した際のパフォーマンス映像も同日19時にShowMinorSavageの公式YouTubeチャンネルにて公開となる。音源とは異なる臨場感と表現力で、楽曲の世界観をより立体的に体感できる内容となっている。

ShowMinorSavageは、近しい音楽的ルーツやスタンス、精神を持ち合わせる3人によって結成されたユニットであり、「日本において未だMinorな音楽をメジャーシーンでSavageに見せつける」という意思を体現してきた。約1年半ぶりのリリースとなる今作は、そのスタンスをさらに深化させる重要な一作となる。今後に向けた制作も進んでおり、先の展開に期待が高まる。

＜リリース情報＞

ShowMinorSavage

「ROMEO」

2026年4月24日（金）リリース

https://lnk.to/SMS_ROMEO