秋元康氏

ドラマ『あなたの番です』の着想を得たきっかけ

YouTubeチャンネル『鈴木おさむに全部ハナシます!!』で21日に公開された動画「『秋元康は5人いる?』勝ち続ける天才の仕事術、全て話してもらいました」には、秋元康氏がゲスト出演。

秋元氏に対して、鈴木氏は「もちろんAKB48もそうですけど、ドラマ『あなたの番です』を当てた時に、マジで本当に舌打ちの連続ですよ(笑)」「当てるなよ、ここで! というのが本音です」と当時の率直な心境を伝える。

その上で、鈴木氏が「あれはもちろん当てようと思っていってるわけですよね?」と尋ねると、秋元氏は「当たるかどうかは分からないけど、マンションの管理組合……(その集会などに)出たことないだろ?」と逆質問。

鈴木氏が「ないです」と答えると、秋元氏は「そういうのがあるのよ」「いつもはカミさんが出てたのが、俺が初めて出たの」と説明しながら、「知らない人がいっぱいいてさ、その時は外壁工事についての決を採った。みんなそれぞれ職業も違うし、どこの何者か分からない人たちがいっぱい集まってる。ここで交換殺人が起こったら……」と、そこでドラマ『あなたの番です』(※)の着想を得たと振り返った。

続けて、秋元氏は「そういう企画でドラマをやりたいと話したら、向こう(日本テレビ)が『ドミノ』っていうタイトルでいきたいって言うから、いや、『ドミノ』は……つまり殺人がドミノ倒しのようにって。それは分かりすぎてつまらないなっていうので、『あなたの番です』(というタイトルにした)」と明かしていた。

※日本テレビ系ドラマ『あなたの番です』は、幸せいっぱいの新婚夫婦・手塚菜奈(原田知世)と翔太(田中圭)が、マンション住民たちの“交換殺人ゲーム”に巻き込まれていくミステリードラマ。