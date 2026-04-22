「花とゆめ＋」にて期間限定で開催中のあるキャンペーンがXで話題になっています。

コミックマガジン「花とゆめ」では、webまんがサイト「花とゆめ＋」のオープンを記念して、4月23日までの期間限定で「花とゆめ＋」掲載作品の全作品・全話無料キャンペーンが実施されています。

「花とゆめ」と言えば、『花ざかりの君たちへ』や『フルーツバスケット』、『学園アリス』『赤ちゃんと僕』、『暁のヨナ』など数々の人気作品を掲載するレジェンド級マガジン。これらの作品を含め、「花とゆめ＋」で掲載中の作品が最新話直前まで全話無料で読めるキャンペーンなんて……正直筆者も今すぐすべて放り出して読み始めたいくらいです。

このキャンペーンの発表にXでは、「かなり熱いですこれ」「どういうこと！！？！すごすぎる」と興奮する人のほか、あまりの名作の多さに「もう寝れないね」「3日なんて、読み返したいものありすぎて足りない」「悠久の時をください」と、時間の足りなさを嘆く声も多く寄せられていました。

無料キャンペーンは4月23日まで! みなさん寝不足覚悟で挑みましょう……!