「花とゆめ＋」にて期間限定で開催中のあるキャンペーンがXで話題になっています。
コミックマガジン「花とゆめ」では、webまんがサイト「花とゆめ＋」のオープンを記念して、4月23日までの期間限定で「花とゆめ＋」掲載作品の全作品・全話無料キャンペーンが実施されています。
「花とゆめ」と言えば、『花ざかりの君たちへ』や『フルーツバスケット』、『学園アリス』『赤ちゃんと僕』、『暁のヨナ』など数々の人気作品を掲載するレジェンド級マガジン。これらの作品を含め、「花とゆめ＋」で掲載中の作品が最新話直前まで全話無料で読めるキャンペーンなんて……正直筆者も今すぐすべて放り出して読み始めたいくらいです。
このキャンペーンの発表にXでは、「かなり熱いですこれ」「どういうこと！！？！すごすぎる」と興奮する人のほか、あまりの名作の多さに「もう寝れないね」「3日なんて、読み返したいものありすぎて足りない」「悠久の時をください」と、時間の足りなさを嘆く声も多く寄せられていました。
無料キャンペーンは4月23日まで! みなさん寝不足覚悟で挑みましょう……!
／— 花とゆめ＋ (@HanaYumePlus) April 20, 2026
3日間限定❣
最新話直前まで
全作品・全話無料
キャンペーン実施中🎉
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「花とゆめ＋」の作品が、最新話直前まで「全作品」「全話無料」✨
懐かしの名作や＋オリジナル作品など、この機会にぜひ素敵な出会いを見つけて下さい！
🟥開催期間：～4/23(木)11：59まで pic.twitter.com/BSiKynUrOA