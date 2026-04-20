白泉社は、少女漫画の金字塔を築いてきた創刊52周年のコミック誌「花とゆめ」のマンガ作品を配信するマンガサイト「花とゆめ＋(プラス)」を2026年4月20日(月)12:00よりスタート。あわせて、最新話直前まで「全作品全話無料」キャンペーンを3日間限定で実施する。

「花とゆめ」雑誌最新話やオリジナル作品が読める！「花とゆめ＋」

ポイント① いつでも、どこでも、すぐ読める！

・雑誌「花とゆめ」の最新話が同時配信！ ※一部作品を除く。

・ここでしか読めない「花とゆめ＋」オリジナル作品！

・大人気の名作も勢ぞろい！

ポイント② 「無料登録」でもっと楽しい！

1分で登録完了！必要なのはメールアドレスだけ！

・新規会員登録時に「すぐ無料チケット」プレゼント！

・毎日1話分が無料！

・ミッション達成でチケットをゲット！

・毎日1回！すぐ無料ガチャ！

※対象話に限る。

3日間限定！！最新話直前まで「全作品全話無料」キャンペーン開催

＼花とゆめ＋オープン記念／

3日間限定！ 最新話直前まで「全作品全話無料」キャンペーン開催！！ なんと90作品、8500チャプター以上が無料になる大チャンス。 「花とゆめ＋」に掲載されている作品が、最新話直前まで「全作品」「全話無料」！ 懐かしの名作やここでしか読めない新作など、この機会にぜひ素敵な出会いを！

アニメ化で話題の『多聞くん今どっち！？』から、今冬完結した『暁のヨナ』、『春の嵐とモンスター』『スキップ・ビート！』『顔だけじゃ好きになりません』などの人気作や、『フルーツバスケット』『学園アリス』『ぼくの地球を守って』『赤ちゃんと僕』『コレットは死ぬことにした』『墜落ＪＫと廃人教師』といった名作も最新話直前までが全話無料となっている。開催期間は、4月23日(木)11：59まで。