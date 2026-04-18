白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ「マンガPark」の人気配信作品『人の余命で青春するな 5』(福山リョウコ)の発売を記念して、作品を第1巻～第4巻分までを3日間限定で全話無料配信するキャンペーンが実施されている。

『人の余命で青春するな』は「花とゆめ」にて連載中の、福山リョウコによる等身大の芸能ストーリー。この機会にイッキ読みして、きらめく「青春」を一緒に楽しんでみたい。キャンペーン期間は、2026年4月18日(土)～2026年4月20日(月)。

■『人の余命で青春するな』福山リョウコ

二子玉川高校芸能クラスは、普通の学校生活を知らない青春素人の集まり。無名女優・之依は、同じく無名のクラスメイト・音士と共にオーディションを受けるも、人生経験不足を指摘され──？

なお、コミックス最新刊となるHC5巻は、2026年4月20日(月)発売。

■『人の余命で青春するな 5』（福山リョウコ／白泉社)



過去に因縁がある音士と人気俳優・南雲有斗。かつて同じアイドルグループだった2人は、あるきっかけですれ違い…。文化祭準備もスタート！問題児登場で音士と之依の恋にも一波乱!?全力疾走駆け抜ける、芸能青春グラフィティ！

(C)福山リョウコ／白泉社