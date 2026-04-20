ファミリーマートは4月21日、プライベートブランド「ファミマル KITCHEN」から、「サンドイッチ工房Sandria(サンドリア)」監修商品など5種類を「自慢のハムサンド」として、全国のファミリーマートで順次発売する。

「サンドリア」監修商品が登場

サンドリアは1978年に創業、札幌で初めての"24時間営業"の手作りサンドイッチ専門店で、旬の食材や多様な具材を使用したボリューム満点のサンドイッチが常時40種類以上も並ぶ、地元の人々から愛される名店。今回、同店監修の商品として、「ハムエッグサンド」(375円)と「ハムツナキャベツサンド」(348円)を発売する。

ハムエッグサンドは、同店の人気No.1商品「ダブルエッグ」を再現したサンドイッチ。ゆでたまごを使用し、食感と風味にこだわったたまごサラダは、三温糖とコショウが味の決め手。サンドリアの味を再現したマヨソースを合わせ、シンプルながらも毎日食べたくなるような味わいに仕上げた。

ハムツナキャベツサンドは、大きめにカットしたキャベツに、三温糖やホワイトペッパーなどで味付けしたツナサラダをサンドリアの味を再現したマヨソースと合わせ、ハム、グリーンリーフとあわせた彩りの良いサンドイッチ。

定番サンドイッチもリニューアル

また、ファミリーマートで定番のハムを使用したサンドイッチも、野菜の旨味を感じる「すりおろし野菜ソース」をハムと和えるなど、ソースや具材を見直し、リニューアルした。

「ジューシーハムサンド」(348円)は、ポークハムに、きゅうり、からし風味のマヨネーズを合わせた定番人気のサンドイッチ。

「たっぷりハムサンド」(328円)は、ハムをたっぷり使用したハムを味わうサンドイッチ。すりおろし野菜ソースがハムの味わいを引き立てる。

「大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス」(430円)は、厚めのパンを使用した大きなサンドイッチ。ハム、ゆでたまご、たまごサラダ、ツナ、チーズなどの彩りの良い人気具材が楽しめる。