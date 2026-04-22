同じ会社でも、人によって評価や立場は大きく異なります。 誰かがうまくいった方法を、そのまま自分に当てはめると痛い目を見ることもあります。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、同僚の“成功談”を真似した結果、予想外の結末を迎えたエピソードです。

「自分も給料を上げてもらえるはず」――そう思った主人公を待っていた現実とは。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった退職クイズ「退職せざるを得なくなった賃上げ交渉」

同僚は“あること”を社長に伝えたことで給料アップに成功。その話を聞いた主人公も、同じようにします。

当然、自分も給与が上がると思いきや……。

同僚は成功したのに、主人公が失敗した「給料アップ方法」とは何だったのでしょうか。

① 休日、自宅を訪問して給与交渉「社長宅凸作戦」

② 退職をちらつかせて給与交渉「引き留め作戦」

③ 社長の弱みを握って給与交渉「口止め作戦」

気になる続きは、本編で確認してみてください。

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※答えはこの記事の最後にあります。

人の成功例ほど、まねすると危ない

職場では、同じ行動をしても全員が同じ結果になるとは限りません。

評価、担当業務、代替のしやすさ、上司との関係性など、条件は人それぞれ違うからです。

誰かに効いた交渉術も、自分には逆効果になることがあります。

今回のように、相手の反応次第では思わぬ方向に話が進んでしまうこともあります。 他人の成功談は参考程度にとどめ、自分の状況を見極めることが大切です。

▶なお、今回の答えは② 退職をちらつかせて給与交渉「引き留め作戦」でした！ 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で涙の結末をチェック!!