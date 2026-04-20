KADOKAWAは、2026年4月21日(火)に、『ぐにょちゃんは失敗作じゃない！』(著者：ゆ菓子)を発売する。

Xで17.5万人超のフォロワーを持つ、ゆ菓子(ゆかし)が生み出した可愛いキメラキャラクター「ぐにょちゃん」の活躍が1冊の本に。失敗も愛おしくなる、ほのぼの物語に癒されること間違いなしのコミックスとなっている。

描き下ろしエピソード盛りだくさん！ 不器用でいとおしい、奇妙な生き物ぐにょちゃんとの同居生活

動物のキメラを作る“キメラメーカー”で、ある夜生まれた失敗作・ぐにょちゃん。最初は「失敗作」として捨てられた劣等感とジンルイへの恨みを抱えつつも、ワンちゃんや優しいジンルイと交流を重ねるうちに新しい気持ちが芽生えていく、ほっこりとしたストーリーが詰まった1冊となっている。

完璧主義でがんばり屋さんなぐにょちゃんが、ジンルイとともに生活し、少しずつ自分に自信を取り戻していく姿に思わず口元が緩んでしまう。ゆるかわなイラストと、ぐにょちゃんのほっこりエピソードで日々の疲れを癒してみよう。

＜特典情報＞

・アニメイト限定特典：描き下ろしマンガカード

・楽天ブックス限定特典：電気ナマズぐにょちゃんステッカー

■『ぐにょちゃんは失敗作じゃない！』

著者：ゆ菓子

定価：1,573円(本体1,430円＋税)

発売日：2026年4月21日(火)

判型：A5判

ページ数：128ページ

発行：KADOKAWA