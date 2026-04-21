Djoこと『ストレンジャー・シングス』スティーブ役のジョー・キーリー、5月に緊急来日決定

Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のスティーブ役として知られる俳優のジョー・キーリー（Joe Keery）。彼のソロ音楽プロジェクト「Djo（ジョー）」が、歴史的な大ヒット曲「End of Beginning」を収録したアルバム『DECIDE』の国内盤リリースを記念し、2026年5月に緊急来日することが決定した。

ジョー・キーリーは米マサチューセッツ州出身。俳優として世界的な名声を得る一方、10代から音楽制作に勤しんできた。2022年に発表した「End of Beginning」は2024年にSpotifyグローバル・チャートで1位を記録。さらに2026年初頭には再び世界的なバイラルを巻き起こし、Billboard Global 200や全英チャートでも首位を獲得する異例の快挙を達成した。現在、ストリーミングの累計再生回数は30億回、TikTokでの視聴回数は5,000億回を突破している。

この世界的な熱狂を受け、6月3日には同曲を収録したアルバム『DECIDE』が日本限定仕様でリリースされる。日本盤にはボーナストラック2曲が追加されるほか、日本語をあしらった独自デザインのジャケットが採用される。

今回の国内盤発売を記念した緊急来日では、5月5日にタワーレコード渋谷店にてスペシャル・サイン会の開催が決定。イベントの抽選応募は本日4月21日19時より開始される。

今夏にはテーム・インパラとの北米ツアーも控えるなど、アーティストとしてさらなる飛躍を見せるDjo。70年代後半のギターロックや2000年代のドリーム・ポップを彷彿とさせる、唯一無二の音楽世界に注目が集まる。

Djo ジョー

『Decide ディサイド』

国内盤：2026年6月3日（水）発売

2,700円＋税 Blue-spec2

日本語入り独自アートワーク仕様、解説・歌詞・対訳つき

予約・視聴：https://SonyMusicJapan.lnk.to/Djo_DECIDEjp

Djo『DECIDE』発売記念スペシャル・サイン会

2026年5月5日（火・祝）タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO

開演時間：19時予定

イベント紹介ページ：https://towershibuya.jp/2026/04/21/227816

ソニー・ミュージックによるジョー日本公式サイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Djo/

>>>記事の本文に戻る