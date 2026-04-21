d4vdを第1級殺人罪で起訴、14歳少女を「口封じ」で殺害の疑い

ロサンゼルス郡地方検事局は4月20日（月）、14歳のセレステ・リヴァス・ヘルナンデスを殺害したとして、d4vd（デイヴィッド）を特殊な状況下における第1級殺人罪で起訴したと発表した。有罪判決が下された場合、終身刑または死刑が科される可能性がある。

ロサンゼルス郡のネイサン・ホックマン地方検事によると、本名デイヴィッド・アンソニー・バークこと同歌手は、第1級殺人罪に加え、14歳未満の者に対する性的暴行および死体損壊の罪にも問われている。ホックマン検事は、殺人罪に付随する「特殊な状況」として、待ち伏せ（不意打ち）、進行中の捜査における目撃者の殺害、および経済的利益を挙げた。

バークの弁護士は、米ローリングストーン誌によるコメント要請に即座には応じなかった。

検事局が起訴を発表したのは、リヴァス殺害の容疑でバークが先週木曜日（4月16日）に逮捕されたことを受けてのことだ。7カ月前、ロサンゼルス市警察（LAPD）は、押収されたバーク所有のテスラのフロントトランクから、切断され激しく腐敗したリヴァスの遺体を発見していた。

第1級殺人罪に関連する特殊な状況について、ホックマン検事は、リヴァスが亡くなる前、バークによる14歳未満の者への「わいせつな性的行為」に関する捜査の目撃者であったことを明らかにした。さらに、殺人容疑における「経済的利益」という項目については、「セレステによって脅かされていた、バーク氏の極めて収益性の高い音楽キャリアを維持するためであった」と付け加えた。

ホックマン検事に続いて発言したLAPDのジム・マクドネル局長は、捜査中に捜査官が「大量のデジタルおよび法医学的証拠を回収・分析した」と述べたが、具体的な詳細は明かさなかった。検事局が出したプレスリリースでは、バークが「犯行に際し、鋭利な器具という致命的で危険な武器を自ら使用した」という追加の申し立てが記されており、犯行の手口が示唆されている。

ホックマン検事はその後、リヴァスの検視報告書がまもなく一般公開されることを明らかにした。リヴァスの検視結果は捜査継続を理由に数カ月間秘匿されており、昨年にはLAPDと検視局の間で公開をめぐる争いも起きていた。

逮捕〜起訴に時間がかかった理由

地方検事は、バークの逮捕と起訴にこれほど時間がかかった理由についても言及した。「目撃証言がない場合や、犯行の瞬間を捉えたビデオがない状況では、あらゆるデジタル・法医学的証拠を精査するために、非常に厳格かつ徹底した捜査を行わなければならない。誰が、いつ、どのように、そしてその時の心理状態はどうであったかを判断するために必要なすべての情報を得るべく、協力的、時には非協力的な証人たちと対話する必要がある。我々がこれまで行ってきたのは、まさにその作業だ」

逮捕後、バークの弁護士団は彼が殺人犯であることを否定する声明を出した。ブレア・バーク、マリリン・ベドナルスキ、レジーナ・ピーターの各弁護士は当時の声明で、「はっきりさせておくが、この事件の実際の証拠は、デイヴィッド・バークがセレステ・リヴァス・ヘルナンデスを殺害したのではないこと、そして彼女の死因ではないことを証明するだろう。我々はデイヴィッドの無実を強力に主張していく」と述べている。

リヴァスの遺体は昨年9月、ハリウッドの車両保管所から、押収されたテスラから「悪臭」がするとの通報を受けて駆けつけたLAPDによって発見された。発見当時、遺体の腐敗が進んでいたため、警察は即座に身元を特定できなかった。しかし、テキサス州のナンバープレートが付いた2023年型テスラ・モデルYがバーク名義で登録されていることは、その時点で判明していた。当時バークはツアー中であったが、彼の担当者は当局に「協力している」との声明を出していた。

遺体発見から1週間余りが経過した後、当局は正式に身元を特定。彼女はカリフォルニア州レイク・エルシノア出身のティーンエイジャーで、2024年に家族から行方不明届が出されていた。その後数カ月間、警察は捜査について沈黙を守り、断片的な情報は関連する裁判書類から浮かび上がるのみであった。

例えば、検視局にリヴァスの検視結果を封印させるための手続きの中で、この事件が初めて「殺人捜査」として記された。また、バークの家族に大陪審での証言を命じる召喚状に関する未封印の書類の中で、バークはリヴァス殺害疑惑に関する大陪審捜査の「標的（主たる容疑者）」として正式に特定されていた。

当局による正式な発表が稀であった一方で、タブロイド紙の推測やネット上の調査は過熱した。リヴァスの身元が判明した後、バークと同少女の繋がりに関する噂が飛び交った。例えばTMZは、失踪前のリヴァスが住んでいた場所に近いレイク・エルシノアで撮影されたバークの写真を公開。また、ネット上で流出している「Celeste」というタイトルのd4vdの未発表曲とされるものに注目した。さらに、リヴァスが指に入れていたものと酷似した「Shhh...（シー）」というタトゥーが指にあるバークの写真も掘り起こされている。

From Rolling Stone US.

d4vd本人は「全面無罪」を主張

AP通信の報じるところによると、歌手のd4vd（デイヴィッド）は、14歳のセレステ・リヴァス・ヘルナンデスを殺害した罪で起訴されたことを受け、裁判で無罪を主張した。

本名デイヴィッド・アンソニー・バークこと同歌手は、地方検事局による正式起訴後の4月20日（月）午後、ロサンゼルスの法廷に出廷した。バークは殺人罪に加え、14歳未満の児童に対する性的虐待、および不法な死体損壊の罪についても無罪を主張。審理の最後に、裁判官はバークを保釈なしの勾留とするよう命じた。

バークの弁護人を務めるブレア・バークは、本人に代わって罪状認否を行い、改めて無実を強調した。「実際の証拠を見れば、デイヴィッド・バークがセレステ・リヴァス・ヘルナンデスを殺害したのではないことが証明されると信じている。証拠が白日の下にさらされることを望む」と彼女は述べた。

また、弁護側は早期の証拠調べ予備審問を要求。これに対し主任検察官のベス・シルバーマンは、「我々が収集した証拠を提示できるのは非常に喜ばしいことだ」と応じ、審問を歓迎する姿勢を見せた。

ロサンゼルス郡のネイサン・ホックマン地方検事は、バークの起訴を発表する際、殺人罪に付随する「特殊な状況」としての申立が訴状に含まれていることを指摘した。これには、目撃者の殺害、経済的利益目的の殺人、および待ち伏せ（不意打ち）が含まれる。ホックマン検事は、亡くなったリヴァスが、14歳未満の者に対する「わいせつな性的行為」の疑いでバークを捜査していた件の目撃者であったことを明らかにした。

起訴内容通りに有罪判決が下された場合、バークは仮釈放のない終身刑に処される可能性がある。また死刑も選択肢に含まれているが、検事局は実際に死刑を求刑するかどうかについては後日決定すると述べている。

バークが起訴されたのは、歌手本人の所有する押収されたテスラのフロントトランクから、切断され腐敗したリヴァスの遺体が発見されてから7カ月後のことだった。リヴァスの身元が特定された後、彼女は2024年に家族から行方不明届が出されていたことが判明している。

先週の逮捕後、バークの弁護団は彼が殺人犯であることを否定する声明を出した。弁護団（ブレア・バーク、マリリン・ベドナルスキ、レジーナ・ピーター）はその際、「はっきりさせておくが、この事件の実際の証拠は、デイヴィッド・バークがセレステ・リヴァス・ヘルナンデスを殺害したのではないこと、そして彼女の死因ではないことを証明する。我々はデイヴィッドの無実を強力に主張していく」との声明を綴っている。

From Rolling Stone US.