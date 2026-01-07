松本幸四郎主演・池波正太郎原作『鬼平犯科帳』シリーズ最新第7弾『鬼平犯科帳 兇剣』が、1月10日(13:00～)から時代劇専門チャンネルで独占初放送、時代劇専門チャンネルNETで独占配信開始される。今回、シリーズ第1弾『本所・桜屋敷』以来の登場となるのが、長谷川平蔵(幸四郎)の親友・岸井左馬之助を演じる山口馬木也だ。

そんな幸四郎と山口が、『鬼平犯科帳』の魅力や共演の感想を語り合った。時に真剣に、時にユーモラスに、2人のやり取りは、まるで芝居のひと幕のよう。最新作の話を中心に、撮影現場の裏話から互いの関係性、そして、“相性抜群”な食べ物のたとえ話まで。余すところなくお届けする。

時代劇の最高峰作品は「お洒落」

――幸四郎さん主演の『鬼平犯科帳』シリーズが7作目、3年目に入ります。周囲の反響なども含めていかがですか?

幸四郎：これだけの職人さんたちの中で『鬼平犯科帳』という池波正太郎先生の代表作に携われることに幸せを感じています。撮影所の門をくぐる時は昂(たかぶ)るものがありました。そこは常に声が飛び交い活気があり、“面白いドラマを作る”という緊張感が保たれている。シリーズを重ねるほど、その関係性や積み重ねた時間を注ぎ込みたいという思いが強まります。『本所・桜屋敷』で馬木也さんと湯豆腐を食すシーンを最初に撮った時、皆で「馬木也さん、まさに左馬之助だよね」と話したのを覚えています。実は彼とは同い年で、「結構年いってるんですね」とも話した気がします(笑)

山口：『鬼平犯科帳』は時代劇の最高峰だと思います。ゴルフの打ちっぱなしに行くと年配の方々が口をそろえて「鬼平が好き」とおっしゃる。出演すると友人たちも喜んでくれます。時代劇は“古い”イメージもありますが、『鬼平犯科帳』は“お洒落”で、幸四郎さんが演じられることで、「新たな歴史が始まった」と感じました。職人さんたちと時間を共有し、それが作品を見る時の感動にもつながっています。世界にも通用する時代劇だと思っています。

――今回は『本所・桜屋敷』以来、平蔵と左馬之助の関係が深く描かれていると思います。馬木也さんは今回の作品にどのような意気込みで臨まれたのでしょうか。

山口：前回で不安はほぼ消えました。今回は幸四郎さん演じる平蔵との共有をもっと増やそうと思っていましたが、正直、意気込みより「行けばなんとかなる」という感覚でした。現場で何が起きるかはわからない。でも「平蔵がいてくれれば大丈夫だ」と思える。それを逃さないよう健康にフラットで行くことだけを意識しました。

「黒くて存在感がある。歯についたりしますけど(笑)」

――幸四郎さんから見た馬木也さん演じる左馬之助、そして、馬木也さんから見た幸四郎さん演じる平蔵の魅力をお願いします。

幸四郎：平蔵にとって左馬之助は唯一無二の親友です。若い頃の銕三郎時代にともに生活したほど濃い時間を過ごし、その後の人生を経て『本所・桜屋敷』で再会する。互いに多くを知り合っている特別な関係です。そして今回『兇剣』で再び向き合うことができて、言葉にしなくても通じ合える関係として描けたと思います。

山口：私は幸四郎さんを、俳優としても人間としても尊敬しています。幸四郎さんのことをお慕い申し上げているわけです。その関係のまま芝居をしているので、演じている感覚より「平蔵と目線を合わせられる喜び」が大きいんです。それが、画面にも自然に出てくれるといいなと思っています。

幸四郎：(照れ笑い)

山口：現場で芝居の話し合いはほとんどしませんが、言葉にしなくても汲み取っていただける。食べ物にたとえるなら、私にとって幸四郎さんは、“お餅”のような方。色が白くて、何にでも合い、力強さがあり、しかし、自分の色を強く主張しない。私は平蔵といえば幸四郎さんしか思い浮かばないんです。

――幸四郎さんは、馬木也さんを何にたとえますか?

幸四郎：……海苔かな。

山口：めちゃくちゃ相性いいじゃないですか! お餅と海苔って。

幸四郎：海苔は何にでも合うし、黒くて存在感がある。歯についたりしますけど(笑)

山口：歯にくっつく…(笑)

幸四郎：最近、コンビニでも海苔を巻いていないおにぎりが結構多いじゃないですか。それを手に取ると「あ、間違えちゃった!」と思うんです。やっぱりおにぎりには、海苔があったほうがいい。海苔が欲しくなりますよ。

山口：そんなふうに言っていただけて光栄です(笑)