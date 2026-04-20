こっちのけんと 第1子誕生で「うちの子が一番かわいい」を実感「想像以上の愛おしさ」父親としての本音を告白

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

4月3日（金）放送では、第一子の子育てエピソードや、新曲「ゴロンとドロン」について語りました。

◆第1子誕生で「幸せいっぱい」

3ヵ月ぶりの1人回となった今回。こっちのけんとは、リスナーからのメッセージを紹介しながら近況を語りました。番組の冒頭、自身に訪れた大きな変化について、率直な言葉で明かします。

こっちのけんとは、2026年3月に第1子誕生を報告しました。出産前は仕事の都合もあり、周囲にあまり伝えず、妻と2人で過ごしてきたといいます。出産を間近に控えた1週間、妻が入院し初めて1人で過ごした時間を、「あんなにも寂しいかと思いました」と振り返ります。

そのあいだ、赤ちゃんを迎える準備として家の掃除に徹底的に取り組んだとか。とりわけお風呂場は“バイキンがゼロ”になるぐらいのピカピカを目指し、普段以上に念入りに手入れをしたと語ります。排水口の奥まで洗浄するなど、慣れない作業にも挑戦しながら、新しい家族を迎える準備に向き合った日々だったと語りました。

実際に生まれてからは、想像以上の愛おしさを感じているといいます。「我が子だからかわいい」という感覚を超えて、「やっぱりかわいい」と素直な思いを語ります。友人にも抱っこをさせながら、「うちの子が一番かわいいらしいです」と笑いを交えて話す様子からは、父親としての喜びが伝わってきました。

一方で、育児の現実にも向き合っています。時間の経過とともにおむつの処理は大変さを増し、「思ったより臭い」と率直な驚きを明かします。専用の袋に入れて保管し、週に数回のゴミ出しまでためておくものの、量が増えすぎて「運べないぐらい重くなっちゃって」と苦笑い。こうした“てんやわんや”の毎日を送りながらも、現在は妻と子どもとの3人で「幸せいっぱいの生活」を過ごしているといいます。

さらに、そんな人生の転機と重なるように、新たな仕事も舞い込みました。NHK Eテレの番組「おとうさんといっしょ」への楽曲提供です。子どもを授かったタイミングとほぼ同時期にオファーを受け、「こんな奇跡はないな」と感じながら制作に取り組んだといいます。

書き下ろした楽曲「あるけまっすぐパレード」については、「自分の子どもが将来聴いたときに刺さってくれたら嬉しいな」という思いを込めたと語ります。父親としての新たな視点が反映された1曲となりました。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT